El 112 Galicia atendió unas 70 incidencias en las últimas horas, algunas por accidentes de tráfico

El 112 Galicia atendió en las últimas horas unas 70 incidencias relacionadas con la borrasca Joseph, la mayoría por caídas de árboles y ramas, aunque no se han registrado daños personales, así como por accidentes de tráfico y bolsas de agua en la red viaria.

Según ha trasladado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, desde la pasada medianoche y hasta el mediodía de este lunes, se atendieron unas 70 incidencias: casi una treintena por caídas de árboles y ramas, 9 por objetos desplazados por el viento y cuatro por bolsas de agua en carreteras.

Por provincias, la que concentró mayor número de problemas fue A Coruña, con 33 incidencias, seguida de Pontevedra con 21 intervenciones, Lugo con 8 y la provincia de Ourense con 7 incidencias.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

El CIAE 112 Galicia ha informado del vuelco de un camión sobre las9.30 horas en la AP-53 en Vedra (A Coruña), sentido Ourense. El conductor necesitó ayuda para salir del camión y fue atendido por profesionales sanitarios.

También por la mañana se registró una salida de vía en A Pastoriza (Lugo), en la N-640 a la altura de Pousada, donde un vehículo se empotró contra una muro. Los bomberos de Vilalba tuvieron que excarcelar a la conductora, que también fue atendida por los sanitarios.

En A Coruña se produjo una colisión en cadena con 5 vehículos implicados, en la AC-11, y una persona resultó herida; mientras que en Oleiros, en la AC-163, un coche ocupado por dos personas se salió de la vía y acabó en un arroyo. Los servicios de Emergencias apuntalaron el vehículo por precaución, para sacar a los dos ocupantes.

Pasadas las 14.00 horas, en la N-6 en Guitiriz (Lugo), otro turismo volcó con una persona en su interior y, aunque no fue necesario excarcelarla, sí fue evacuada luego por efectivos del 061.

ALERTA Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Rueda ha recordado que se mantiene la alerta roja en el interior de la provincia de Pontevedra (donde 16 municipios han recibido un mensaje de ES-Alert por lluvias y se han suspendido las clases y el transporte escolar). De este modo, se mantienen las medidas de precaución y el llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios y se aleje de los cauces de los ríos.

Según ha apuntado Rueda, se prevé el mayor nivel de acumulación por lluvias hacia las 21.00 horas y, aunque el número de incidencias no se ha disparado por el momento, ha explicado que los servicios de Emergencias se mantienen «alerta» para intervenir.

El interior de la provincia de Pontevedra se encuentra en alerta roja por lluvias intensas, una alerta que extenderá hasta primeras horas de este martes. Asimismo, hay aviso naranja, también por lluvias y viento, en el noroeste y sur de la provincia de Ourense, así como en el oeste y noroeste de A Coruña, y en el oeste de Pontevedra, desde las 18.00 horas.

En el municipio de Cuntis (Pontevedra), uno de los que está en alerta roja, se ha producido el desbordamiento del Regueiro de Calvos, de manera que algunos vecinos han tenido que retirar los enseres de las plantas bajas para evitar daños.

En Ourense, la Diputación permanece «alerta» por la acumulación de precipitaciones, especialmente en zonas de A Baixa Limia, según ha explicado el presidente de la institución, Luis Menor, que ha destacado que la coordinación con la Subdelegación del Gobierno ya fue «total» durante la borrasca Ingrid.

Con respecto a ese episodio, ha destacado que la Diputación actuó en «más de 1.100 kilómetros» de red de carreteras, con un equipo de 65 personas organizadas por turnos, y alrededor de 38 intervenciones, entre las cuales se incluyeron «asistencias a vehículos bloqueados por nieve, nieve en la calzada y obstáculos que suponían riesgos para el tráfico», entre ellos, árboles caídos.

Además, de los avisos en tierra, hay aviso naranja por mar de viento y oleaje en aguas litorales de las provincias de A Coruña y Pontevedra. También está activado el aviso naranja por lluvia y viento en la costa de A Coruña y Pontevedra, donde el viento puede alcanzar fuerza 9 y las olas pueden llegar a alturas de 7 metros.

ACUMULACIÓN DE LLUVIAS Y RACHAS DE VIENTO

Según los datos hechos públicos por Meteogalicia, hasta las 16.00 horas de este lunes, en varios puntos de A Coruña y Pontevedra se han registrados lluvias acumuladas en torno a los 90 litros por metro cuadrado, e incluso más de 100 litros en puntos como la estación de medición de O Fieitoso, en Rianxo (A Coruña), con 107,1 litros por metro cuadrado acumulados.

En Fornelos de Montes, en el interior de la provincia de Pontevedra, se han acumulado 96,3 litros por metro cuadrado, y en Lousame (A Coruña), el acumulado de lluvias llega a 95,6 litros. En Forcarei (Pontevedra), la estación medidora ha registrado algo más de 92 litros por metro cuadrado, y en Mondariz, también en el interior de la provincia, se han alcanzado casi los 86 litros.

Con respecto a los vientos, la racha más intensa se registraba a primera hora de la mañana, en Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), de 123,8 kilómetros por hora, y ha habido rachas de viento superiores a los 110 kilómetros por hora en Oia (Pontevedra) y Vimianzo (A Coruña).

La Xunta mantiene activado el plan Inungal en fase de preemergencia ante el riesgo de inundaciones y con seguimiento por la subida del caudal del río Lérez en Pontevedra.