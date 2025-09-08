As Pontes organiza unha Xornada de Convivencia para Maiores

O Concello das Pontes celebra o próximo sábado 20 de setembro, a partir das 13:00 horas, no Pavillón Polideportivo Monte Caxado, a segunda Xornada de Convivencia para Maiores, unha actividade dirixida á veciñanza do municipio maior de 65 anos.
Esta iniciativa ten co obxectivo fomentar a relación entre a veciñanza das diferentes parroquias e lugares da vila, ofrecendo un espazo de encontro no que as persoas maiores das Pontes sexan as protagonistas. Trátase dun recoñecemento ao seu papel fundamental dentro da sociedade pontesa.
Durante a xornada compartirase un xantar popular, haberá actuacións musicais en directo e finalizará cun animado baile, nun ambiente pensado para o disfrute, a convivencia e a celebración.
Desde o goberno local, apóstase polas persoas maiores, que “representan unha parte esencial da nosa memoria colectiva, dos nosos valores e da nosa identidade como pobo. Actividades coma esta reflicten o compromiso do Concello por construír unha vila máis cohesionada, máis activa e máis xusta para todas as xeracións” subliña Tania Pardo, concelleira de Benestar Social.
Para participar será preciso inscribirse previamente, entre o 3 e o 12 de setembro, chamando aos números de teléfono 667 12 93 36 ou 981 44 10 08 (de 09:00 a 14:00 horas).