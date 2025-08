La alerta naranja por calor se reduce a 74 municipios gallegos, donde se mantiene la suspensión de actividad deportiva

La Xunta, en base a su plan de actuaciones frente a los efectos sobre la salud de las altas temperaturas, ha situado en nivel naranja a un total de 74 municipios gallegos, correspondientes a zonas isoclimáticas de Ourense (Miño, montaña, noroeste y Valdeorras) y Pontevedra (interior).

En consecuencia, en ellos permanece suspendida la actividad deportiva federada durante todo el día. Se trata de 16 municipios menos que en la jornada del martes, donde esta norma se aplicó sobre un total de 90. Además, las localidades del interior de A Coruña se encuentran en nivel amarillo.

Meteogalicia informa de que persiste el aire cálido sobre Galicia, que deja valores de nuevo altos en todo el interior. Por el contrario, las temperaturas se suavizan en el litoral debido a la entrada de niebla.

En este sentido, la Xunta ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada en las cinco zonas donde se sitúa esta alerta naranja. Quedan exentas las actividades acuáticas, que no obstante se recomienda no realizar en las horas centrales del día, es decir, entre las 12.00 y 17.00 horas.

En el noroeste de Ourense, esta medida afectaba a Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor y San Cristovo de Cea Vilamarín.

En el Miño de Ourense, los municipios afectados fueron A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

A la zona de la montaña de Ourense pertenecen los ayuntamientos de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, Riós, San Xoán de Río, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadanedo.

En Valdeorras, el riesgo afecta a O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

El interior de Pontevedra comprende los municipios de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

RECOMENDACIONES SANITARIAS

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población en estos casos. En cuanto a la ingesta de líquidos y alimentos, aconseja beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, y evitar comidas copiosas.

Asimismo, insta a usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y créemelas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y que transpire; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra.

Además, recomienda utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y abrir las ventanas, abrirlas por la noche para ventilar, y, cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.

En el caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.

ALERTAS METEREOLÓGICAS

Por otro lado, en cuanto a las alertas metereológicas –diferenciadas del plan de efectos sobre la salud–, la zona del Miño de Ourense permanece en aviso naranja por altas temperaturas desde el mediodía de este miércoles hasta la noche. Allí, existe un riesgo importante por temperaturas de 39º C entre las 13.00 horas y 20.59 horas, según informa la Agencia Estatal de Metereología (AEMET).

Por otra parte, un total de seis zonas en Galicia, se sitúan en alerta amarilla durante este tiempo: en Ourense, Valdeorras, el noroeste y el sur; en Pontevedra, la zona del Miño, y en Lugo, el sur. En todas ellas se espera, por lo general, máximas de 36º C. Sin embargo, el sur de Ourense podrá alcanzar puntualmente los 39º C en el entorno de Verín y en el Miño de Pontevedra se podrán superar los 36º C localmente. Además, el sur de Lugo podrá alcanzar máximas por encima de los 38 ºC y alcanzar los 39 puntualmente.

Además, Meteogalicia extiende la alerta amarilla igualmente a la zona del interior de Pontevedra, que alcanzará máximas por encima de los 34º C.