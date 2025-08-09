Descubre las estrellas en Cabanas a bordo del Anduriño

Los próximos días tendremos la oportunidad de visualizar las «Perseidas» o ¨Lágrimas de San Lorenzo». Un fenómeno causado por la caída de pequeños meteoros procedentes del cometa Swift-Tuttle que ofrece un espectáculo visual único.

El Concello de Cabanas organiza unos viajes nocturnos a bordo del Barco Anduriño, que permitirá disfrutar de este fenómeno estelar navegando por el Río Eume durante la noche, en un entorno especial.

Los precios son los mismos que los viajes diurnos, y toda la información sobre horarios y reservas está disponible en la Oficina de Turismo de Cabanas, bien presencialmente o por teléfono.

Recuerda que el horario de la Oficina es el lunes, miércoles y jueves de 09.30 a 15 horas, viernes y sábados de 09.30 a 14.30 horas y 16.30 a 18.30 horas. Los domingos serán de 09.30 a 16 horas. Los martes permanecerá cerrado.