El exitoso bono turístico de la Xunta se agota en tan sólo tres días

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitou este martes 22 os Apartamentos Bestarruza, un dos establecementos adheridos ao bono turístico onde destacou o éxito desta última campaña -esgotouse en apenas 3 días- coa que o Goberno galego pretende promover as viaxes na comunidade autónoma durante o outono e apoiar así ao sector fóra da temporada alta e polo tanto á desestacionalización do destino.

O bono turístico conta este ano cun orzamento de 1 M€ co que se mobilizarán 2,5M€ que irán directamente ao sector durante este outono coa posta en circulación dos 16.666 bonos xa descargados.

Todas aquelas persoas que descargaron o bono poderán desfrutalo do 15 de setembro ata o 25 de decembro, ambos incluídos. Trátase de bonos en formato código QR cun importe de 150€, cofinanciados nun 40% pola Xunta de Galicia (60€) e o restante 60% polas persoas que o solicitaron (90€).

Os Apartamentos Bestarruza son un dos 9 establecementos da zona adheridos ata o momento a esta campaña e que, no caso de Galicia, ascenden a máis de 270 empresas turísticas que teñen un centro de traballo en Galicia e desenvolven as súas actividades dentro do sector turístico.

Aneiros aproveitou para animar aos establecementos e axencias de viaxe que aínda non estean sumados a esta iniciativa a que todavía poden facelo ata o 1 de decembro a través da web bonoturismo.gal.

“O turismo en Galicia está a experimentar un crecemento exponencial nos últimos anos e moi especialmente nas Rías Altas que teñen apostado por un turismo máis sostible, moi vinculado á natureza e iso estámolo a ver nas nosas comarcas onde o Camiño Inglés tamén está a ser un polo de atracción importante”, indicou Aneiros.