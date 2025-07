El alcalde de Ferrol defiende el control de estacionamiento de autocaravanas en Covas

El estacionamiento de autocaravanas en Covas parece no ser del agrado de todo el mundo, a pesar de la limitación existente actualmente en el aparcamiento del arenal.

El alcalde José Manuel Rey Varela se refería este martes al respecto recordando que en los últimos años “había ausencia de controis” en los arenales de la ciudad “e agora hai unha limitación” donde tan solo pueden estacionar “en espazos concretos.”

Respecto a una posible prohibición del estacionamiento de estas autocaravanas, el regidor lo descartaba por completo “non podemos prohibir, xa que non é a nosa competencia e so podemos regular o estacionamento” que estará con vigilancia policial y en caso de incumplimiento «se tramitarán as respectivas sancións.»

En este tema “colisiona o dereito dos veciños coa circulación de autocaravanas, hai que chegar a consensos e que non sexa a lei da selva”, por lo que se abría a seguir hablando con los vecinos por si la zona actual para este tipo de vehículos no es la más adecuada “nun proceso que non está pechado.”