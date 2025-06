Arranca el Gadis Surf Festival Ferrol

El Gadis Surf Festival Ferrol abre las puertas a nuevas marcas con un pequeño mercado a pie de playa para dar ánimo al emprendimiento. Edu Calvario y el grupo vasco Smile pondrá la banda sonora al evento a partir de las 19:00 horas.

Este jueves 28 arrancaó a pleno rendimiento la doble competición de Longboard y Junior QS 1000 en aguas de Esmelle con las primeras mangas del Gadis Surf Festival Ferrol, prueba oficial en el campeonato de la Liga Mundial de Surf Profesional (WSL).

Participaronn más de 150 surferos llegados de todo el mundo, fundamentalmente del circuito europeo pero también al otro lado del mar, de Guadalupe, Urugay, Brasil o Estados Unidos.

En Longboard masculino, avanzaron a la siguiente ronda Francisco Freitas, Joel Sousa, Federico Nesti, Thomas Lee Breton, Douwe Robroch, Gavin Idone, Noah Lamarche, Julian Schweizer. Entre las chicas, pasa a la siguiente ronda la española Julieta Rodriguezvillamil, junto con Alaitz Castro Cabada.

También avanzaron Justine Dupont, Mali Harbour, Maya Glasenapp, Mia Ramakers y Raquel Bento, mientras que Lola Bermúdez se despide, en esta ocasión, de la competición.

En Junior, (sub21), el miércoles 25 por la tarde se disputó la ronda 72 de los chicos, el jueves se retomó con la manga 64, en la que sigue Alvaro Casanova del Cierro, Diego Allegue, Peru Zuniga, Ugaitz Zenarrutzabeitia Lazkano, Oinatz Ortega, junto con Jay Phipps, Marco Marini, John John, Kai Schmitz y Lucas Deffenti, un italiano jovencísimo con 13 años.

Entre las chicas, pasaron sus mangas Martina Escobar, Miriam Julião, Rose Calvez, Anouk Chennaux Líe-Ann Boudine, Sunny Ingram, Kaja Millward y Cristina De Llano Ozores.

MINIMARKET LOCAL y CONCIERTOS DE EDU CALVARIO Y SMILEEl

Gadis Surf Festival Ferrol, en esta segunda edición, abre las puertas a marcas de comercio local con un pequeño mercado a pie de playa para empujar el emprendimiento y buscando un impacto positivo para todos los agentes implicados.¿Qué podemos encontrar? Una docena de puestos con un nexo común en el que se apuesta por productos sostenible en las marcas de ropa deportiva, como la ferrolana Waves -con tienda física en la calle Real y una colección inspirada en nuestras playas, Ópticas Noroeste, así como Surf On Street, Mocco Experience, Atlantic Board y La Rampa garaje, con reparación de tablas in situ y también Asociación Gallega de Arte Corporal, con tatuajes in situ.

Una de las novedades más atractivas es la oferta Aurarte, artesanía completamente manual hecha a partir de los vídeos y fibras y otros desechos encontrados en las playas “como reivindicación ambiental y proyecto artístico”, explica Claudia, su impulsora y profesora de Plástica.

CONCIERTOS DE EDU CALVARIO Y SMILE Y SKATE CONTEST

En la jornada de este viernes y sábado habrá conciertos al cierre de la competición, que serán por cuenta de Edu Calvario (viernes 27) y Smile en el atardecer del sábado, al final de la competición (a partir de las 19:00 horas), al lado de la zona de foodtrucks, área de picnic donde también se puede disfrutar de la pista de skate, del Espacio Corresponsables para la conciliación y el ocio en igualdad e inclusivo para chavales de 4 a 16 años, gratuitamente.

El Skate Contest en Miniramp, tendrá lugar el 27 de junio a las 17:00, con premios en metálico de 600 euros, con el apoyo de Parque Ferrol.