Rafael Catoira gaña o III Premio de Novela Curta “Alén” do Concello de Ares

O autor, nado en Vilagarcía de Arousa, recibe o galardón literario pola súa novela ‘Á hora sinalada’, que inclúe unha dotación económica de 2.000 euros e o lanzamento da obra dentro do catálogo da editorial Hércules de Ediciones.

Este mesmo 26 de xuño, o Concello de Ares e a editorial Hércules de Ediciones veñen de facer público o fallo do III Premio de Novela Curta “Alén”, que nesta edición recoñece a obra Á hora sinalada, do escritor Rafael Catoira. O galardón, dotado con 2.000 euros, conleva a publicación da novela por parte do selo editorial coruñés e tamén establece a primeira data de presentación: terá lugar o 17 de agosto, dentro da programación do VIII Ares Indiano.

O xurado do Alén, composto por Blanca Roig Rechou, Rocío García Pedreira e Laura Rodríguez Herrera, decidiu por unanimidade declarar gañadora á novela de Catoira, presentada baixo o seudónimo de Mar Ártabro, e salientar a calidade tanto da súa proposta como do resto de obras remitidas ó concurso.

Así, prémiase unha historia escrita en primeira persoa e que afonda na memoria dun home que regresa a Galicia despois de toda unha vida emigrado. A través dunha voz pausada e íntima, reconstrúe os espazos físicos e emocionais da súa infancia, os vínculos co país natal e a pegada do tempo transcorrido fóra. A obra inscríbese na tradición da literatura da emigración galega, ofrecendo unha ollada serena e reflexiva sobre a identidade, o desarraigo e o regreso.

Rafael Catoira (Vilagarcía de Arousa, 1973) é escritor, xornalista e tradutor. Ao longo da súa traxectoria publicou novelas, relatos e ensaios, ademais de traballar na tradución de obras literarias ao galego. Entre os seus libros destacan Os elefantes de Sokúrov (Premio García Barros 2008), Deus xogando aos dados (Premio Repsol 2009) e Todo isto antes era noite (Premio Ánxel Fole 2015).

SOBRE O PREMIO ALÉN

O Premio de Novela Curta “Alén”, impulsado polo Concello de Ares e Hércules de Ediciones, ten como obxectivo promover a creación literaria en lingua galega arredor do fenómeno da emigración. Desde a súa creación en 2023, consolidouse como unha iniciativa cultural de referencia na comarca.

Na súa primeira edición, o premio foi concedido á escritora Nones Araújo pola novela A Madriña, mentres que na segunda resultou gañadora Susana Fraguela coa obra Enfiando a vida. Cada ano, a entrega do galardón enmárcase dentro do festival Ares Indiano, que rende homenaxe á memoria e pegada da emigración na vila e na sociedade galega.