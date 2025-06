Dezaoito firmas e artesáns dánse en Valdoviño no Mercado Sostible e Ecolóxico

Preto dunha vintena de firmas, asociacións e artesáns daranse cita este sábado 28 en Valdoviño nunha nova edición, a de San Xoán, do Mercado Sostible e Ecolóxico organizado polo Concello. Coa Porta do Sol como escenario, inaugurarase ás 12:00 horas, e celebrarase durante toda a xornada, ata as 20:00 horas, cunha morea de propostas para o público.

O principal reclamo serán os postos de venda de produtos ecolóxicos, de proximidade e artesáns:

As Lolas da Cascarilla: artesanía de Galicia feita con flor de millo; Mai Cerámica: pezas artesás de cerámica; Aspaneps: papelería e pezas únicas creadas nos talleres ocupacionais da asociación; Comercio Xusto: alimentación e artesanía; Jerolas: moda e complementos con inspiración galega; Slow: prendas de algodón orgánico; Livegens: gafas de sol e reloxos de madeira artesanais; Devalo: mel extraída de forma artesanal de colmeas propias; Galo Celta: carnes e ovos de galiñas en liberdade; A Gabeira: bolsos, neceseres e complementos artesanais; Laura Molero: ilustracións con corazón; Bite Me Dog: roupa e complementos para mascotas; Bilitroque: detalles para eventos personalizados; Belitroque: bolsos, mochilas e complementos feitos con prendas reutilizadas; Pollito: complementos artesáns; Pan con Chocolate: doces artesáns; AzulGris: bixutería feita a man; Barro&Co: prendas con estampacións artesanais e deseños propios.

OBRADOIROS DE BALDE

Ademais, dúas das firmas, “As Lolas da Cascarilla” e Mai Cerámica, esta última con sede en Vilarrube, ofrecerán obradoiros de balde e inscrición media hora antes do inicio, previsto para as 12:00 e as 17:00 horas.

No primeiro caso, as persoas participantes poderán aprender a facer arranxos florais en folla de millo, un proceso artesanal para liberar toda a creatividade. O taller da mañá está dirixido a nenos e nenas de entre 4 e 13 anos, e o da tarde, a persoas maiores de 14. No obradoiro de cerámica, a cargo da artesá local Martina Beceiro, aprenderá aos particpantes a modelar as súas propias bandexas en barro branco, estampar nela herbas de San Xoán, pintalas e barnizalas. Neste caso, as dúas sesións están abertas a pequenos e maiores.

MÚSICA, TEATRO E MÁIS

Así mesmo, o Mercado Ecolóxico de Valdoviño volverá apostar pola música e o teatro na súa programación de actividades complementarias. Ás 13:30 horas, o público poderá desfrutar do concerto de Erick LePeich, cantautor que cultiva estilos tan variopintos como a bossa nova, o pop ou o funky. E xa ás 18:30 horas, Pablo Pablísimo traerá a Valdoviño «Cabicivai», un espectáculo sobre rodas, unha bicicleta, un Kamishibai e tres caixóns dos que pode saír calquera cousa.

Por último, o Mercado Ecolóxico contará de novo cun punto de troco de libros e espazo infantil con diferentes xogos e pasatempos. Dúas iniciativas que redondean unha programación do máis completiña, e que conta coa Secretaría Xeral de Política Lingüística como aliada, co financiamento dos obradoiros e da actuación de Pablo Pablísimo.