El PSOE de Ferrol denuncia la «irresponsabilidad» del gobierno local y el «abandono» de Protección Civil

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ferrol ha mostrado este martes su rechazo a lo que considera una «situación de irresponsabilidad» por parte del gobierno local, en relación con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

En este sentido, el portavoz del grupo y exalcalde, Ángel Mato, ha denunciado en una rueda de prensa este martes el «abandono» de una agrupación que ha calificado de «ejemplar y fundamental» para la ciudad.

Así, ha recordado la labor de Protección Civil, destacando su «papel crucial» durante la pandemia, distribuyendo alimentos y medicamentos o asistiendo a personas con movilidad reducida. También ha resaltado su implicación en eventos como la Semana Santa y la coordinación del apoyo a los socorristas en las playas, un servicio que, según ha lamentado, este año Ferrol no tendrá.

El portavoz socialista ha desglosado la «preocupante situación» actual y ha detallado que las playas están sin este soporte, ya que «ya no hay ni ambulancia, ni moto de agua para dar ayuda a los socorristas en las playas». «Además de no realizar traslados de personas con movilidad reducida a las playas para poder disfrutar, así como no ofrecer la información habitual sobre el estado del mar, banderas o condiciones en las áreas de baño«, ha señalado.

A renglón seguido, Mato ha detallado que esta agrupación está «sin ambulancia, sin oxígeno y sin internet«, y ha advertido de que se quedará «sin contrato de mantenimiento para equipos esenciales como los desfibriladores». Tampoco disponen de programa de gestión ni fondos para la licencia de la Ley de Protección de Datos, según ha indicado.

REDUCCIÓN DE EFECTIVOS VOLUNTARIOS

Mato ha señalado que la situación ha provocado una «drástica caída» en los recursos humanos y la operatividad, en concreto, ha subrayado que «desde diciembre del año 2022 a hoy hay un 20% de voluntarios menos, así como una reducción del 60% en las horas de servicio en el primer semestre de 2025 respecto a 2023″.

El exalcalde ha criticado la «asistencia nefasta» del actual gobierno, al que acusa de «vivir de la publicidad institucional». Ha ironizado sobre las declaraciones del alcalde, quien habría achacado la situación «ajustes económicos», recordándole que la agrupación de voluntarios «cuesta menos que dos de los once asesores que tiene el alcalde».

«Es indecente que, en plena temporada de playas, el alcalde no sepa que ya no existe la coordinación que hacían los socorristas», ha esgrimido, además de instar al regidor a «ponerse a resolver los problemas de la ciudadanía en Ferrol y a visitar las playas para constatar las deficiencias, como duchas rotas o accesos sin hacer».

Finalmente, Mato ha detallado las acciones que emprenderá el PSOE, como son «denunciar públicamente la situación, hablar con voluntarios individualmente y solicitar una junta de portavoces para saber qué rayos pasa con esto».

Con todo, ha expresado su preocupación ante la inminente celebración de las fiestas de Ferrol, donde tradicionalmente Protección Civil despliega un «importante dispositivo«, y ha interpelado al gobierno sobre cómo resolverán situaciones de emergencia como rescates en el mar o el acceso de personas con movilidad reducida a las playas.