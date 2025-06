O canteirán ferrolán Ariel Soto Meizoso faise co campionato galego de tríatlon de categoría cadete

A Escola Javi Gómez Noya sumou ademais oito medallas no circuíto galego de menores.

A base do Triatlón Ferrol subiu ao máis alto do podio coa actuación do cadeteno campionato galego de tríatlon celebrado esta fin de semana en Ponteares. O canteirán ferrolán gañou con máis dun minuto de vantaxe sobre os seus perseguidores grazas a un notable segmento ciclista.