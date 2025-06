O concerto Proyecto 1800 abre en Cedeira os actos culturais e festeiros da fin de semana

O concello de Cedeira ten esta fin de semana unha axenda inzada de citas culturais e festeiras, preludio da campaña estival que se aproxima. O Auditorio Municipal acollerá este venres, a partir das 20.30 horas, o concerto de Proyecto 1800, o grupo formado por tres portentosos instrumentistas que transportarán ao público ata o París de principios do século XX. A entrada é libre ata completar o aforo.

Roberto Somoza co saxofón C-Melody, Jesper Boile Nielsen coa tuba e André Labraña co acordeón uníronse no Proyecto 1800, nome baixo o que interpretan pezas de compositores nados no século XIX. Tanto temas populares, clásicos como jazzísticos forman un repertorio, co que grabaron tamén un disco a finais de 2023 co mesmo nome, que recorda aos pequenos grupos de cámara que actuaban no París de principios do século XX.

O paseo da Mariña terá movemento o sábado 21 todo o día, desde as 10.00 ata as 20.00 horas co Encontro Artesán que promove a asociación Lugares Comúns. Artistas e talentos locais amosarán o seu traballo.

Tamén o sábado, en horario de mañá e de tarde, estará en Cedeira o “Magomóvil”, o camión do Mago Antón. Estacionará na praza Roxa e ofrecerá funcións, con entrada de balde ata completar aforo, ás 12.00, 13.00, 18.00, 19.00 e 20.00 horas.

Capítulo á parte son as festas de San Xoán. O parque Floreal, no casco urbano, acollerá o sábado unha sesión vermú cunha actuación musical a partir das 14.00 horas e unha sardiñada ás 20.00 horas, organizadas pola comisión de festas de San Roque e San Cosme, que tamén programou música e sorteos para prolongar a festa.

A Asociación de Veciños de Regoa ten na festa de San Xoán unha das súas citas ineludibles. Ás 18.00 horas do sábado comenzará o II Festival de Rondallas, coa actuación das do Club de Campo e Sonidos del Alba, de Ferrol, xunto coa Rondalla de Cedeira. Tras o capítulo musical, arredor das 21.30 horas, comezará a festa. A entidade prevé servir sardiñas, churrasco e queimada baixo unha carpa onde despois das 22.30h haberá tamén música. O prezo para os socios é de 12€ e para non socios de 15€ e é preciso apuntarse previamente.

O local de Tarroiba, da Asociación de veciños de Cervo, acollerá tamén unha cena de San Xoán este sábado, con música en directo. É preciso apuntarse para participar do evento, que ten un prezo de 20€ para socios e 25 para non socios, cun menú a base de empanada, churrasco, chourizos criollos e postres variados.

Pola súa banda, a Asociación de Veciños de San Román prepara tamén unha churrascada para festexar San Xoán, pero está programada no seu caso para a noite do vindeiro sábado 28. É preciso apuntarse antes do día 24.

E tamén a parroquia de Montoxo está de festa, neste caso cun cartel de actividades para celebrar o Corpus. O programa comezará o sábado 21 coa misa cantada pola Coral Eixil de Cedeira, seguida da procesión e una sesión vermú amenizada polo Trío Mardavila. Volverá a tocar na verbena desa noite o Trío Mardavila, xunto co Dúo La Mekánica.

Ao día seguinte, o domingo, haberá “sesión vermú longa”, segundo anuncia o cartel, ao ritmo que marque o Dúo Crazy.