¡Al fin!. Importante acuerdo del gobierno local de Ferrol sobre la recogida de resíduos sólidos urbanos y limpieza diaria

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mostró su satisfacción por poder anunciar, en el transcurso de una rueda de prensa después de celebrarse la xunta de goberno, que Ferrol aprobó la licitación del contrato de servicios más importante, en cuanto a cuantía se refiere, el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. “Diez años llevan esperando los ferrolanos por un servicio acorde a las nuevas necesidades de la ciudad”, recordó el regidor. Se pone fin, así, a una década de la prestación de un servicio sin contrato, con las consecuencias que esto tuvo para las arcas municipales, toda vez que ahora vencería lo que tenía que empezar en 2014, y la maquinaria ya estaría amortizada y “no tendríamos que hacer frente a posibles indemnizaciones”, afirmó el regidor.

«No le podemos dar marcha atrás al tiempo– manifestó- pero sí actuar aprobando un nuevo servicio que dará un salto cualitativo para que Ferrol sea una ciudad más limpia y mejor cuidada». El regidor agradeció públicamente “el trabajo realizado por el concejal José Tomé, el que mejor conoce el servicio”, y también a los trabajadores del servicio que “confiaron en este gobierno para hacer realidad este nuevo servicio, tras años de promesas incumplidas”.

En cuanto este servicio tiene como objetivo, entre otros, abordar los problemas actuales y futuros de la ciudad, con una importante incorporación de medios tecnológicos, que permiten acercar a los ciudadanos los servicios de recogida de residuos y de limpieza viaria; así como cumplir con la vigente normativa. “Es interés primordial del Ayuntamiento de Ferrol que este contrato destaque por su gestión sostenible y evite dentro de lo posible ocasionar molestias al ciudadano, dado que la mayoría de los trabajos y actuaciones se realizarán en la vía pública”, remarcó el regidor.

SERVICIOS A PRESTAR

Dos son los servicios: el lote 1 recogida de residuos generados y traslado hasta el punto de transferencia, centro de tratamiento y/o gestor autorizado que corresponda. Y se suma el servicio de limpieza de vías y espacios públicos incluyendo: envases ligeros, papel-tarjeta, vidrio, biorresiduo, pilas, aceites vegetales, voluminosos y animales muertos, punto limpio móvil, barrido manual y vaciamiento de papeleras, baldeo mixto de aceras y calzadas, servicios de atención a playas, limpieza de mobiliario urbano, alcantarillas y trabajos de desbroce (tanto en el rural como en el urbano). Y el lote 2 recogida de textil, con coste cero para el Ayuntamiento de Ferrol.

PLAN DE IMPLANTACIÓN

«Se presentará un plan detallado de implantación de los servicios a prestar, teniendo en cuenta la redistribución del personal subrogado y la nueva maquinaria, que nos permitirá dar el salto de calidad. El servicio de recogida de residuos también operará en aquellas ocasiones especiales como fiestas patronales, mercadillos u otros la solicitud del Ayuntamiento de Ferrol. En situaciones excepcionales o cuando la acumulación de residuos resulte superior a la media habitual (Nadal, fin de año…) se programarán servicios excepcionales para reforzar los servicios básicos, a efectos de mantener un adecuado estado de limpieza en la ciudad. El servicio de limpieza se dividirá en días laborales y festivos, y cada día en turnos de mañana, tarde y noche. Los días festivos se consideran, a efectos de trabajo a realizar, como domingos. En caso de que se dé la circunstancia de que existan dos o más días festivos consecutivos, se deberá prever la programación del servicio como día laborable para el segundo día festivo. El contrato recoge, asimismo, el montaje de las instalaciones (stands, aseos, banderas…) vinculadas a las playas, previas al inicio de la temporada alta, así como su posterior retirada al finalizar» añadió Rey Varela.

LOS DESBROCES, INCLUIDOS

“Cumplimos con incluir el servicio de desbroces dentro de este contrato”, afirmó Rey Varela. Así, la adjudicataria realizará labores de siega y desbroce de maleza que afecte a las márgenes de las vías de la ciudad, así como la limpieza de maleza existentes en diversos terrenos de uso público. Realizará todas aquellas operaciones que sean necesarias para el despeje, desbroce y limpieza de márgenes, cunetas y plataformas en el municipio, haciendo hincapié en los trabajos de desbroce en bordes y márgenes de viales, que se realiza en las zonas urbana y periurbana. A consecuencia de la incorporación de la carga lateral “están previstos cuatro equipos de desbroce mecánico y contemplamos la creación de cinco brigadas multiuso formadas por un conductor y dos peones cada una, operativa de lunes a viernes, durante todo el año”, adelantó el regidor. Además, dos de las brigadas estarán operativas los domingos y festivos. La finalidad de estas brigadas es atender todo tipo de trabajos no habitualmente programados como la limpieza de pintadas, retirada de carteles, atención de incidencias, refuerzo de otras labores de limpieza viaria, desbroce manual…

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

El adjudicatario deberá subrogar a todos los trabajadores que dispongan del derecho legal de subrogación, y con sus condiciones laborales vigentes al punto de iniciar el nuevo contrato. En la actualidad el número de trabajadores asciende a 134. Los uniformes del personal cumplirán lo establecido en la legislación vigente en materia de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales. Cada operario deberá disponer de todos los elementos de protección para el desarrollo de sus trabajos en las debidas condiciones de seguridad y higiene. “La implantación de la carga lateral permitirá una reorganización del plantel, permitiendo atender la nuevas necesidades de la ciudad”, adelantó Rey Varela.

En cuanto a los recursos materiales, con respecto al lote 1 todos los vehículos y maquinaria presentados, excepto los acercados por el Ayuntamiento, deben ser de nueva adquisición y utilizarán tecnologías probadas, contrastadas y fiables. Las furgonetas y los sopladores deberán ser eléctricos. Todos los vehículos ligeros tipo turismo o furgoneta adscritos al lote 1 deberán disponer de la etiqueta 0 emisiones de la DGT. “Estamos ante un servicio que se adaptará a los tiempos actuales con la renovación de toda la flota de vehículos, la renovación de los contenedores de la ciudad y la implantación del quinto contenedor”, garantizó.

NUEVOS CONTENEDORES Y PAPELERAS

Se implantarán contenedores ergonómicos, con sistemas de acceso que faciliten su apertura y disposición de residuos para la población. En cuanto a los contenedores soterrados, se inhabilitarán las actuales islas de soterrados, ya que la heterogeneidad de su tipología y la complejidad de su limpieza y mantenimiento, lo hacen excesivamente oneroso.

Como novedad, se implantará un sistema electrónico de identificación automática de contenedores mediante transpondedores o etiquetas de identificación por radiofrecuencia para controlar su estado y uso. En relación a la limpieza viaria, se minimizará, en la medida del posible, las molestias ocasionadas a los vecinos, en la realización de las tareas de barrido, baldeo, fregado de aceras… Con respeto a la limpieza de playas, se mejorará. Con independencia de las campañas puntuales de Semana Santa o de la atención diaria en verano, las playas son uno de los principales activos turísticos de la ciudad durante todo el año, por lo que “deben presentar una apariencia digna en cualquier época”, insistió el regidor. Adicionalmente a la limpieza de arenales y baños, se incluyen la instalación y retirada de los elementos que cada temporada se instalan en las playas.

Está prevista la instalación de nuevas papeleras en un plazo de ocho meses. Así, se instalarán 450 nuevas papeleras y otras 99 papeleras especiales para el barrio de la Magdalena, junto con el suministro de 53 contenedores metálicos específicos para el lote 2, que es la recogida selectiva de residuos textiles. DISTRITOS A los efectos de la prestación del servicio, el municipio se divide en dos zonas: la urbana y la rural. La zona urbana está estructurada en su ámbito en once distritos: Ferrol Vello, Canido, Caranza (con los barrios de Bazán, As Telleiras, polígono de Caranza y El Montón), San Pablo- Catabois (con los barrios de San Pablo, Catabois de Abaixo, Campo de Chao y Catabois de Arriba), Ensanche A, Recimil, Ultramar, Santa Marina del Vilar (con los barrios de Puerta de Neira, Casal dos Ovos, O Montiño, O Casquido, O Sino, Cardosas, O Vilar y O Loureiro), Esteiro (con los barrios de Esteiro Viejo, polígono de Esteiro, Campus Universitario, San Amaro y Pardo Bajo), San Xoán de Filgueira-Bertón (con los barrios de Beleicón, O Espiño, Bertón, Filgueira, O Castañar, Fajardo y Ponte das Cabras) y La Magdalena y el centro. También integra el ámbito urbano una parte del polígono industrial y comercial de la Gándara, así como la parroquia de la Graña. La zona rural está conformada por once parroquias: A Cabana (San Antonio), A Mariña (San Xurxo), Brión (Santa María), Covas (San Martín), Doniños (San Román), Esmelle (San Xoán), Leixa (San Pedro), Mandiá (Santa Uxía), Marmancón (San Pedro), Trasancos (Santa Icía), Serantes (San Salvador), el distrito urbano, de San Felipe, aunque este se encuentre integrado en la parroquia de Brión. La frecuencia de recogida en el ámbito urbano será de seis veces a la semana en horario nocturno, es decir, todos los días excepto la noche del sábado o víspera de festivo. Con todo, en caso de que se tengan dos festivos consecutivos, se recogerá uno de los dos. No ámbito rural, la frecuencia de recogida será de tres veces a la semana en horario diurno. Y la frecuencia de servicio de recogida de voluminosos será de seis veces a la semana.

DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tiene una duración de 10 años. Vencido el plazo y, en su caso, motivado por el retraso en los trabajos de una nueva adjudicación, la solicitud del Ayuntamiento de Ferrol, el adjudicatario estará obligado a seguir realizando el servicio hasta que se produzca el inicio de una nueva prestación derivada de un nuevo contrato, sin que se pueda alegar falta de equipación o recursos materiales, y en iguales condiciones contractuales en las que se estuvo realizando la prestación. Durante la posible prórroga, el Ayuntamiento dejará de pagar a la empresa adjudicataria por aquellos activos ya amortizados. Se espera que el nuevo contrato pueda entrar ya en vigor en el 2026. El importe del contrato es de 118 millones de euros.