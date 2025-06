Xoán Galdo Regueira elegido nuevo secretario comarcal de la CIG de Ferrol en substitución de Manel Grandal

(gráficas CIG)-La IX Asamblea Comarcal de la CIG de Ferrol eligió este sábado a Xoán Xosé Galdo Regueira como nuevo secretario comarcal, en relevo de Manel Anxo Grandal. La candidatura de Galdo, la única que concurría, obtuvo 101 votos a favor, 3 blancos y 7 nulos.

En el proceso, que tuvo lugar en el Centro Cultural Carvalho Calero bajo el lema «A forza da nosa clase. Traballo, dereitos, soberanía«, también se escogió la nueva Ejecutiva Comarcal y las personas que representarán a la comarca en el Consejo Confederal.

La asamblea contó con la presencia del secretario general de la CIG, Paulo Carril, que fue el encargado de dar el saludo inicial.

Composición de la nueva Ejecutiva Comarcal

La nueva Ejecutiva Comarcal, a la que solo concurrió una candidatura, recibió 111 votos a favor, 0 blancos y 7 nulos, quedando compuesta por las siguientes personas: Xoán Xosé Galdo Regueira, M. Teresa Carballido Salado, Beatriz Fernández González, Tatiana Maseda Rodríguez, Francisco Xabier Cartelle Pérez, Carlos García Seoane y Marcos Sánchez Blanco.

Galdo llama a intensificar la lucha y la movilización

En el acto de clausura tras ser proclamado secretario comarcal, Xoán Galdo, que hasta ahora era secretario de Organización, dirigió palabras de agradecimiento para Manel Grandal por tantos años de entrega y trabajo militante, y le dio un pequeño regalo en reconocimiento a su trayectoria sindical.

Galdo puso la tilde en los buenos resultados alcanzados por la CIG de Ferrol tanto en representatividad como en el crecimiento en afiliación, por lo que instó a continuar en los próximos cuatro años en la misma línea de trabajo sindical. Además llamó a intensificar la lucha y la movilización para enfrentar las políticas neoliberales de los gobiernos y la ofensiva patronal ““porque o noso modelo non é de diálogo social e conciliación, é de loita por un traballo digno e defensa e conquista dos nosos dereitos”.

Denunció las políticas del Gobierno del PP en Galicia que busca «reforzar a dependencia económica e política do noso país» y que reniega de la lengua propia fomentando medidas “galegófobas e de auténtico exterminio”. Frente a esta visión, defendió el derecho a decidir y poder escoger el modelo económico y social a aplicar en la Galicia, «levando a cabo un sistema de políticas públicas que revertan en favor das clases traballadoras e aproveitando a manchea de recursos dos que dispón a nosa nación”

El nuevo secretario comarcal destacó la lucha de las trabajadora de las residencias de la tercera edad y del SAF y urgió a redoblar el trabajo en el confrontamiento de la explotación laboral y de las violencias ejercidas contra las mujeres. “A CIG, como sindicato responsabilizado das loitas sociais e das loitas que nos afectan como clase traballadora, estará alí onde haxa que defender dereitos”, reiteró Galdo, animando a fomentar la participación de personas delegadas y de la afiliación y “xerar dinámicas de compromiso co noso proxecto”. En esta línea, aseveró que “só coa loita e a confrontación, conseguiremos que os convenios colectivos aseguren condicións dignas para as persoas traballadoras, rompendo cos pactos de contención salarial”, reivindicando también un Marco Galego de Relacións Laborais.

Diversificación industrial, transición justa e infraestructuras

Xoán Galdo reivindicó medidas para la diversificación industrial de la comarca que permita superar el monocultivo del sector naval militar, “apostando por un complexo integral da construción naval, con diversificación e recuperación de actividades; a potenciación da construción civil, carenas, reparacións, turbinas e renovábeis, con plena autonomía, garantindo a participación maioritaria de Navantia”.

Demandó una transición justa y compromisos serios de proyectos e inversiones por parte de los gobiernos español y gallego para As Pontes, pues hasta lo de ahora todas las promesas y proyectos publicitados “quedan en anuncios baleiros e propagandísticos”.»A crise nas Pontes, añadió, vén de agravarse polo anuncio do ERE da planta de Einsa Print, empresa asentada na vila en 1999 con cuantiosas subvencións do fondo mineiro».

Junto a esto, reclamó la necesidad de recuperar la actividad en el sector primario, principalmente de la ría, con la regeneración de ésta; e inversiones en infraestructuras, con atención al transporte público por carretera y, principalmente, el ferroviario con salida hacia el norte.

El Informe de Gestión destaca la consolidación de la CIG cómo primera fuerza

Antes de la elección de los cargos, la IX Asamblea Comarcal debatió y votó el Informe de Gestión de la Ejecutiva saliente que fue aprobado por 93 votos a favor, 0 contra y 8 abstenciones.

En el documento, defendido por Manel Grandal, se destaca que en estos últimos cuatro años, la CIG alcanzó el 41,5% de la representación en la comarca, superando en más de 20 puntos a UGT y en más de 17 la CCOO. Unos resultados que “confirman a confianza da clase traballadora na CIG como defensora dos seus intereses, consolidándonos definitivamente como forza moi maioritaria na comarca. Toda unha responsabilidade que nos leva a traballar máis e mellor”.