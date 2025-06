A asociación oncohematolóxica Por+Vida celebra en Fene unha andaina e xantar solidario

A Asociación Oncohematolóxica Por+Vida vai celebrar este domingo 15 de xuño a súa tradicional a ndaina en Fene, en horario de mañá na praza alcalde Ramón Souto González. É o 17 aniversario do programa de educación física contra a fatiga oncolóxica iniciado en Fene no ano 2008, sendo o xermen da orixe desa asociación.

O programa de dita xornada é o seguinte: ás 10.30 horas, recollida de dorsais e benvida, de 11 a 12 horas a andaina cun percorrido de 1 hora pola zona urbana e rural de Fene e Perlío) e volta outra vez á praza do concello (alcalde Ramón Souto González) e de 12 a 13 horas a lectura do manifesto, sorteo de varios regalos doados por diferentes entidades da comarca e remate coa actuación musical de May Dance Studio (de Fene)

Unha vez rematada esa xornada haberá o XANTAR SOLIDARIO ás 14.30 horas no CCRD Perlío (con inscripción previa).