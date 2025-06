Se ultima en Narón o VI Festival da Cultura Viaxeira Gulliver Fest

A sexta edición do Festival da Cultura Viaxeira Gulliver Fest, que se celebra do 7 ao 10 de agosto na área recreativa de Pedroso en Narón, está a piques de pechar a súa programación ao completo.

Coa ocupación das zonas de acampada e glamping practicamente ao cen por cento e a zona camper con tan só un centenar de prazas dispoñibles, a convocatoria pechou a maior parte das actuacións, con destacadas formacións e propostas como obradoiros, unha carreira de orientación, mercado, e food trucks, entre outras.

Na primeira xornada, o xoves día 7, abrirase o recinto ás 16:00 horas para a zona camper, de acampada e glamping e ás 21:00 acudirá a discoteca móvil La Duendeneta. Na xornada do venres haberá xogos tradicionais, un obradoiro de identificación de minerais, charlas viaxeiras e poderase desfrutar das actuacións de Shugr´Band e Tandub, así como de La Duendeneta. O sábado continuarán as propostas da programación dende moi cedo, cunha sesión de ioga ás 9:00 horas e unha carreira de orientación a partir das 10:00 polas inmediacións da área recreativa.

O teatro sobre rodas de Circanelo chegará de novo a Pedroso a mediodía e pola tarde, completándose as propostas a partir das 17:00 horas cun obradoiro de chapas do Gulliver Fest. Shake, La Duendeneta, Teshuva, que acompaña ao Gulliver na súa visita tradicional, e La Regadera encargaranse de amenizar a noite do sábado a partir das 21:30 horas.

O domingo será o último día do festival, con propostas que se desenvolverán dende as 9:00 horas, cunha nova sesión de ioga, ata as 20:00 horas, co inicio da actuación de The Locos. Pola mañá haberá un obradoiro para nenas e nenos, coa temática dos retratos e haberá tamén teatro, ao mediodía e a actuación de Batukada Latexo. Pola tarde, ás 16:30 haberá propostas para o público infantil, concretamente un concerto, a cargo de Gramola Gominola e a partir das 18:00 horas actuará Monoulious Dop, cabeza de cartel do festival xunto con The Locos.

Os concertos programados, así como a maior parte das actividades (obradoiros) e outros espectáculos como o circo, xogos tradicionais, as charlas viaxeiras, o espazo co que contará a Biblioteca municipal… son abertos á cidadanía en xeral, tal e como se recordou. Tan só se abrirán inscricións para propostas que, por temas organizativos, así o requiran, como a carreira de orientación e as sesións de ioga.

O Concello de Narón e a Asociación Furgo Galicia organizan esta nova edición do Gulliver Fest, que cada ano acada un maior número de público.