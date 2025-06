As Pontes celebra el 23 de junio la «VII Noite Meiga»

El Ayuntamiento de As Pontes se prepara para vivir una de las noches más especiales del año con la celebración de la séptima edición de A Noite Meiga, una fiesta que busca recuperar las leyendas, rituales y costumbres tradicionales de la noche de San Juan, muy presentes en la cultura popular gallega.

El evento será el lunes 23 de junio, a partir de las 19.00 horas, en el espacio Canal IV, y cuenta con un completo programa de actividades para todas las edades.

Los más pequeños podrán disfrutar de propuestas pensadas especialmente para ellos: teatro comunitario, talleres de pompas de jabón y caracterización, y un espectáculo de calle participativo “Pola Noite de San Xoán, meigas veñen, meigas van” que mezcla música, baile, juegos y humor para sumergirse en las tradiciones de la noche más mágica del año.

A partir de las 20:30 horas, comenzará la tradicional comida popular, con dos opciones: un menú de sardinas, pan y bebida, o un menú con tocino, chorizo, pan y bebida. Un espacio para compartir la mesa y la tradición.

A las 22:00 horas dará comienzo la actuación de la orquesta La Banda de Ayer, que dará paso a las 00:00 horas al ritual de encendido de la hoguera de San Xoán, al que seguirá un espectáculo de fuegos artificiales y la segunda actuación de la orquesta La Banda de Ayer, que finalizará con una sesión llena de música y baile.

La concejala de Cultura, Lorena Tenreiro, anima a la participación de la comunidad local y destaca el valor de esta celebración: «A Noite Meiga xa é unha data marcada no calendario do verán pontés. É un punto de encontro para celebrar xuntos unha tradición que forma parte da nosa historia e do noso sentir colectivo”