As Pontes recupera a tradición coa cuarta edición da Romería das merendas

O evento celebrarase o sábado 14 de xuño na Fraga de Dona Rita e busca revivir as antigas romarías.

O Concello das Pontes, coa colaboración do grupo de música tradicional No Cómbaro, organiza este sábado, 14 de xuño, a cuarta edición da Romaría das Merendas, unha cita que terá lugar na Fraga de Dona Rita a partir das 13:00 horas e que busca recuperar o espírito das antigas festas populares que un día foron sinal de identidade do municipio.

Con esta celebración, o Concello aposta pola posta en valor da música tradicional galega, as costumes populares e o goce do espazo natural en comunidade, nun formato festivo no que o protagonismo será compartido por familias, grupos de amizades, romeiros e romeiras que se xuntarán ao redor dunha manta, unha cesta de comida, coa música tradicional e as roupas da década dos anos 50 como acompañantes.

A programación comezará ás 13:00 horas coa sesión vermú, amenizada polos grupos Axóuxere (Roupar), Vai Rañala Meu (Narón) e Benofán (Calo), que encherán de ritmo a Fraga de Dona Rita para dar paso, a partir das 15:00 horas, ao momento das merendas abertas á veciñanza. As persoas asistentes deberán levar a súa propia comida e bebida, xa que non haberá postos de venda no recinto.

A partir das 16:00 horas, os romeiros e romeiras más pequenas serán protagonistas grazas á organización de xogos populares tradicionais e obradoiros de creación de colares e pulseiras con elementos naturais, unha das principais novidades desta edición, que reforza o compromiso coa transmisión interxeracional da cultura e o respecto pola natureza. Xa pola tarde, entre as 18:00 e as 23:00 horas, será a queda para a actuación dos grupos Sondalla (Illa de Arousa), Algarabía (Valdoviño), Aquí e Alá (Outes / Lousame), No Cómbaro (As Pontes) Xosé Liz e Antía Caaveiro (Vigo / As Pontes), Traspés (Vigo), Petricor (Compostela) e Os Sibailas (Madrid) e, como en anos anteriores, haberá un concurso de bailes agarrados.

A festa culminará cunha Foliada Libre, aberta a quen queira seguir compartindo música e baile baixo as árbores da Fraga.

Desde o Concello das Pontes convidan a toda a veciñanza e visitantes a participar nesta romaría que é, cada vez máis, un espazo de encontro, celebración e orgullo polas raíces culturais do municipio.