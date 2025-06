Un vehículo medio calcinado cuando circulaba por la N-651 a la altura de Cabanas

Pasadas las doce de la mañana el conductor de un Ford Focus, diesel, cuando el vehículo circulaba en dirección Cabanas en la carretera nacional 651, a la altura del kilómetro 22, cerca del cruce de Cardeitas con la carretera a Ares, notó un olor a quemado y advirtió se había declarado un incendio en la zona del motor por lo que procedió a detener el coche en un lateral de la carretera, salir del mismo e incluso le dio tiempo a retirar una bicicleta que llevaba en el interior.

En el Centro Integrado ás Emerxencias -112 Galicia se recibió una llamada informando del suceso por lo que de inmediato se alertó a la Guardia Civil de Tráfico, a los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos y a los Bomberos del Parque Comarcal de As Pontes.

Tras llegar los efectivos del GES intentaron sofocar el incendio si bien quedó calcinada la parte del motor y delantera del vehículo.

Posteriormente hicieron acto de presencia los Bomberos do Eume, de As Pontes, que colaboraron en el enfriado y evaluación del accidente, si bien en esos momentos fueron requeridos desde el CIAE-112 para que acudiesen al polígono de Vilar do Colo para atender una fuga de líquido hidráulico de una grúa con plataforma.

Según informaron los efectivos del GES a Galicia Ártabra, la labor no solamente se realizó sofocando el fuego en el Ford sino también en que se extendiese hacia una zona de matorrales cercana. Indicaron que no hubo que registrar daños personales toda vez que el conductor puso salir a tiempo del vehículo.

Al lugar del accidente acudieron también efectivos de la Policía Local de Cabanas y de conservación de carreteras.