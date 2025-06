El Concello de Ferrol adjudica su nuevo servicio informático de Hacienda y Recursos Humanos

La junta de gobierno local de este lunes ha dado luz verde a la adjudicación del nuevo servicio informático del sistema integral de contabilidad, patrimonio y nóminas en el Concello de Ferrol a la empresa Spai Innova Astígitas SL, por un importe de 865.150 euros.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, destacando que esta inversión será beneficiosa ya a corto plazo, porque hasta la fecha, el Concello de Ferrol no disponía de un sistema propio “e tíñamos que estar de prestado co de outra administración” que contaba con la particularidad de que no era interconectable con los departamentos de nóminas o patrimonio “o que implicaba duplicar a actividade do persoal”, algo que ya se evitará con este nuevo sistema “e imos gañar en rapidez e reducir os recursos, dando un mellor servizo os ferroláns.”