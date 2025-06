1200 escolares de Narón participan na XVII marcha ciclista escolar

A celebración deste evento implicará cortes de tráfico na estrada de Castela e outros viais da zona ao paso dos participantes. O Concello de Narón organizou unha nova edición, a décimo sétima, da Marcha Ciclista Escolar, na que este martes 10 participan uns 1.200 escolares da cidade.

O alumnado dos colexios Ponte de Xuvia, Jorge Juan, Piñeiros, O Feal, CRA de Narón, A Gándara, Santiago Apóstol, A Solaina, Ayala e Virxe do Mar participará nesta convocatoria, entrando ao paseo de Xuvia pola rúa Xoán XXIII, así como o centro Maciñeira, de Neda.

A saída para os centros será ás 12:15 horas polo paseo de Xuvia, en dirección a Megasa. Dende o Consistorio recordaron que na estrada de Castela e outras próximas aos colexios haberá cortes puntuais de tráfico ao paso da marcha, tanto á ida como á volta aos centros. A marcha organizouse en tres grupos, o primeiro terá a ruta Ponte de Xuvia, Jorge Juan, Piñeiros, O Feal e CRA de Narón con saída ás 9:30 horas e que se reagrupará na rotonda de Freixeiro sobre as 10:00 ou 10:15 horas.

O segundo grupo partirá a esa mesma hora do CEIP Virxe do Mar, que irá co alumnado do Ayala e da Solaina ata o aparcadoiro do Pazo e o grupo 3 sairá ás 9:35 horas das inmediacións do pavillón da Mocidade cos escolares da Gándara e Santiago Apóstol, tamén cara ao aparcadoiro do Pazo