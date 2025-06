A Deputación da Coruña celebra o Día Mundial do Medio Ambiente con obradoiros inmersivos sobre o mar

A iniciativa busca achegar o medio mariño galego ás aulas dunha maneira atractiva e pedagóxica.

Coincidindo coa celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, a Deputación da Coruña impulsa o obradoiro educativo “Mergullando dende a clase”, que achega os segredos e curiosidades do fondo mariño galego a máis de 400 alumnos de primaria de dez centros educativos da provincia situados en concellos de menos de 20.000 habitantes.

A actividade, que se desenvolve entre finais de maio e mediados de xuño, chegou esta semana ao CEIP Plurilingüe A Magdalena, nas Pontes, con dúas sesións participativas nas que o alumnado de 5º de primaria puido mergullarse —sen mollarse— nas profundidades das costas galegas a través de tecnoloxía inmersiva, xogos e dinámicas colaborativas.

Os obradoiros teñen unha duración de 2 horas e media dividida en dous bloques. A primeira parte céntrase no coñecemento do ecosistema mariño galego mediante vídeos submarinos e actividades participativas; na segunda, o alumnado desfruta dunha experiencia de realidade virtual en 360º e participa no taller “Detectives das Mareas”, onde aprenden a interpretar os elementos naturais que chegan ás praias.

Ademáis de As Pontes, os obradoiros programados pola área de Medio Ambiente da Deputación desenvólvense en centros escolares de Cerdido, Ordes, Sada, Coristanco, Mazaricos, Melide, Oroso, Teo e A Pobra do Caramiñal.

Cada participante recibe ademais unha bolsa con material educativo e útil (gorra, bolígrafo, libreta e bidón de auga) e cada centro escolar recibe un exemplar do libro Alén do Azul, elaborado pola propia entidade como ferramenta para seguir afondando no coñecemento do medio mariño desde diferentes materias.

Segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, os obxectivos do obradoiro son concienciar o alumnado sobre a importancia do mar na nosa vida cotiá, mesmo nas zonas do interior, e fomentar hábitos responsables que contribúan á súa conservación.

As actividades desenvolveranse nos seguintes centros:

Ferrol-Eume-Ortegal: CEIP da Barqueira (Cerdido), CEIP A Magdalena (As Pontes).

Comarca da Coruña: CEIP Mesón do Vento (Ordes), CEIP Pedro Barrié de la Maza (Sada).

Costa da Morte: CEIP Bormoio-Agualada (Coristanco), CPI da Picota (Mazaricos).

Coruña Suroriental: CEIP Número 1 (Melide).

Comarca de Santiago: CEIP de Sigüeiro (Oroso), CEIP Os Tilos (Teo).

Barbanza-Noia: CEP Salustiano Rey Eiras (A Pobra do Caramiñal).

A iniciativa busca achegar o medio mariño galego ás aulas dunha maneira atractiva e pedagóxica, facilitando que o alumnado descubra a biodiversidade das nosas costas e a súa importancia para o planeta. Ademais, ao coincidir co Día Mundial do Medio Ambiente, este programa contribúe a reforzar o compromiso colectivo co coidado dos ecosistemas mariños desde a educación.

Este xoves 5 de xuño celébrase o Día Mundial do Medio Ambiente, establecido en 1972 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas co obxectivo de concienciar sobre a importancia de coidar o noso Planeta. Este ano adícase o día a conseguir un Planeta “sen contaminación por plásticos”. Cada ano prodúcense a nivel mundial máis de 400 millóns de toneladas de plástico. Calcúlase que uns 11 millóns de toneladas acaban en ríos e mares, contaminando o medio natural.