Valdoviño acolle a obra “Que che vaia ben meu canciño do palleiro”

O grupo de teatro do Centro Cultural Rosalía de Vilaboa representa este domingo 8 na casa da cultura de Valdoviño a súa obra «Que che vaia ben meu canciño do palleiro». A función está prevista para as 18:00 horas, con entrada de balde e libre ata completar aforo.

A peza chega ao auditorio de Valdoviño precedida do éxito de público e crítica colleitado na súa estrea, o pasado 18 de maio en Vilaboa, no que foi o acto central das Letras Galegas no municipio. Daquela, os veciños abarrotaban o centro cultural Rosalía, onde se congregaban máis de 170 persoas para seguir a representación. Un poder de convocatoria que o grupo confía en reeditar este domingo.

«Que che vaia ben meu canciño do palleiro» é un reflexo da realidade das aldeas galegas que loitan por seguir vivas, que saúdan a chegada de novos veciños e veciñas con alegría, pero tamén recelo. Unha peza que tamén fala de expectivas discordantes coa realidade para os novos residentes.

Escrita e dirixida por Ana María Bouza García, supón o regreso aos escenarios dun grupo de mozos e mozas que, no seu día, integaron o grupo de teatro infantil da parroquia. Hoxe, con máis ganas que nunca, propóñense consolidar este proxecto teatral coa entrada de antigos compañeiras.