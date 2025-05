O Parrulo Ferrol buscará el segundo punto en las semifinales de los playoffs de ascenso en El Ejido

O Parrulo Ferrol va a por todas de cara al segundo partido de las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División, visitando al Inagroup El Ejido, que se disputará este sábado, a partir de las 18:30 horas, en el Pabellón Municipal de El Ejido, y que será emitido en directo en RFEF.es.

Antes de partir para tierras andaluzas este jueves se celebraba la habitual rueda de prensa previa con la competencia del jugador Rubén Orzáez y del entrenador Gerard Casas, en las instalaciones de El Clavel 2.0, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

En esta temporada “no nos entró la preocupación y el equipo jugó bastante bien”, reconocía Rubén Orzáez, donde en varios momentos “se nos escapaban los partidos al final o por momentos puntuales y el equipo confiaba, a pesar de estar en descenso”, algo que es “un mensaje positivo de lo que somos como grupo.”

A diferencia del playoff de hace dos temporadas “éramos nosotros los favoritos”, mientras que ahora “los favoritos son el Family Cash Alzira”.

En estos playoffs “cada eliminatoria se va a decidir por detalles”, en el primer partido “merecimos ganar” y ahora “vamos a tener que hacer un poquito más, el viaje lo vamos a hacer nosotros y la afición la van a tener ellos, por lo que tenemos que dar más para conseguir el segundo punto”, ante un Inagroup El Ejido “que no tiene red y va a salir a morder desde el primer minuto, porque no se pueden permitir perder un partido más”, mientras que los ferrolanos “también tenemos que ir desde el primer minuto, porque no quiero un tercer partido ni en pintura y no quiero pensar en ella”, ya que en esta temporada “hemos demostrado que podemos ganar fuera de casa, vamos a pensar en ganar el sábado y no pensar en el martes.”

Gerard Casas: “Tenemos que salir con mentalidad ganadora y a por el partido”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, reconocía que viajaban a El Ejido “con la mentalidad de que no existe un tercer partido”, porque en caso de tener que jugarse el martes “será una bola extra para los dos equipos y más para ellos, tras haber ganado”, por lo que este sábado “tenemos que salir con mentalidad ganadora y a por el partido.”

Para este partido, estarán todos los jugadores disponibles a excepción de Manu Aguayo y Morgato, mientras que en el Inagroup El Ejido “estarán un poco mejor” Cola y Nacho Gil, que “tuvieron pocos minutos el pasado sábado”.

El técnico sabe que el Inagroup El Ejido “tendrá un sentido de urgencia muy grande, porque tienen que ganar sí o sí” y los ferrolanos “tenemos que jugar con esa necesidad, porque también es una final, con una mentalidad de ganar desde el principio.”

Los ferrolanos no estarán solos en este partido “ya que irán familiares y amigos nuestros, como también un par de familias que viajarán desde Ferrol”, afirmaba Gerard Casas.