O BNG logra o apoio unánime do pleno de Cabanas para mellorar a situación da residencia de maiores de Laraxe

O portavoz municipal, Iago Varela, e o deputado cabanés Xosé Manuel Golpe mantiveron contactos coas traballadoras e familiares, e trasladaron tamén a iniciativa ao Parlamento de Galiza.

O Pleno do Concello de Cabanas aprobou por unanimidade este mércores a moción presentada polo BNG para esixir melloras urxentes na residencia de maiores de Laraxe, de titularidade pública pero xestionada por unha empresa privada. A iniciativa demanda da Xunta de Galiza a inspección das instalacións, a auditoría dos servizos prestados pola concesionaria, a reparación inmediata das deficiencias estruturais —como os ascensores avariados— e a mediación no conflito laboral que manteñen as traballadoras coa patronal.

“O apoio unánime á nosa proposta é un paso importante, pero agora toca que a Xunta de Galiza actúe con responsabilidade e non siga facendo a vista gorda mentres se degradan as condicións dun servizo esencial”, explicou o portavoz municipal do BNG, Iago Varela, quen tamén denunciou a precariedade das condicións laborais no sector: “Hai traballadoras con máis de dez anos de antigüidade que non chegan nin ao Salario Mínimo Interprofesional, mentres empresas que reciben cartos públicos non garanten nin os mínimos”.

Desde o BNG tamén sinalan que a situación da residencia de Laraxe non é un caso illado, senón un exemplo máis do “abandono da política social por parte da Xunta e da súa aposta por privatizar un servizo que debera ser público, universal e de calidade”.

Iago Varela e o deputado do BNG no Parlamento galego, o cabanés Xosé Manuel Golpe, mantiveron nas últimas semanas encontros con representantes das traballadoras e familias de usuarias da residencia, para coñecer de primeira man a situación. Golpe trasladou ademais estas iniciativas ao Parlamento para esixir que a Consellaría tome cartas no asunto.

“Esta moción é un compromiso político coa dignidade das persoas maiores e coas traballadoras que coidan delas. Seguiremos vixiantes e acompañando as loitas do persoal e das familias, tanto no Concello como no Parlamento”, concluíu Golpe.