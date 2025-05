WT-Mode mostra en San Sadurniño as posibilidades dos drons na gandaría e sector forestal

Os drons revolucionaron nos últimos anos unha chea de actividades. O audiovisual, a elaboración de mapas e levantamentos topográficos, o escaneo 3D do territorio e, como veremos dentro de pouco, tamén o transporte de mercadorías, son algúns dos ámbitos onde estes aparellos xa se converteron en imprescindibles. Un dos campos con máis aplicacións é o agropecuario, onde se están empregando para planificar e controlar colleitas ou para aplicar tratamentos fitosanitarios.

Tamén se usan no forestal, vixiando contra os lumes, monitorizando a saúde dos montes ou achegando datos de grande valor para a xestión forestal. Para falar destas posibilidades, a empresa especializada WT-Mode ofrecerá unha charla sobre esta tecnoloxía e a súa normativa, xunto cunha demostración práctica das súas posibilidades. A sesión desenvolverase na Casa da Xuventude de San Sadurniño este martes 27 de maio a partir das 11:30h.

Nos últimos anos, os drons convertéronse nunha ferramenta esencial para o sector primario, grazas á súa capacidade para sobrevoar grandes extensións de terreo e recoller datos en tempo real de todo tipo. A través da súa cámara é posible captar imaxes convencionais de alta resolución, pero tamén escanear o terreo con equipamento láser, analizar temperaturas con dispositivos termográficos ou medir superficies dunha maneira rápida, practicamente autónoma e extremadamente precisa.

Ademais, toda a información que recollen os drons pode procesarse despois para sacar modelos en 3D, táboas de datos numéricos e outros resultados susceptibles de seren analizados e cruzados entre si para tirar conclusións de grande valor para as explotacións agrogandeiras ou forestais, e máis aínda desde que esa análise se fai con axuda da intelixencia artificial.

Na agricultura, os drons úsanse para realizar seguimentos do estado das colleitas, detectar pragas ou enfermidades e avaliar o nivel de humidade do solo. Isto permite tomar decisións máis informadas e aplicar tratamentos de xeito localizado, aforrando tempo, recursos e reducindo as repercusións ambientais. Ademais, algúns modelos están preparados para realizar aplicacións de fitosanitarios ou fertilizantes de forma automatizada.

No caso da gandaría, os drons poden ser moi útiles para o control de rabaños en zonas extensivas, especialmente en zonas de difícil acceso. Permiten localizar animais extraviados, controlar movementos e incluso detectar celos, sinais de estrés ou enfermidades mediante cámaras térmicas ou a análise en tempo real da frecuencia coa que se moven -ou permanecen inmóbiles- algúns individuos. Unha información que se pode utilizar para mellorar o manexo do rabaño, acadando un maior benestar animal e unha mellora na produtividade da explotación.

En canto ao sector forestal, os drons facilitan a vixilancia de masas arbóreas, a detección temperá de incendios e a avaliación dos danos tras temporais ou pragas. Tamén se empregan para cartografar zonas inaccesibles, planificar repoboacións e seguir a evolución do bosque.

Os drons están revolucionando a maneira de traballar no medio rural, facendo posible unha xestión máis moderna e sostible dos recursos. Ademais cada vez son máis baratos e o seu manexo máis doado. Porén, por motivos de seguridade da navegación aérea e de protección das persoas e bens, o voo e mantemento desta maquinaria está suxeito a unha normativa moi estrita que cómpre coñecer e cumprir.

De normativa e de tecnoloxía será do que falará WT-Mode este martes a partir das 11:30h na Casa da Xuventude de San Sadurniño. A firma, radicada no Centro Municipal de Empresas, foi pioneira na comarca no deseño, construción e operación de drons para distintas actividades -audiovisual, industria, investigación, etc.-, ademais de ofrecer formación nesta materia.

Persoal da empresa abordará a historia desta tecnoloxía, os tipos de máquinas máis habituais, os aspectos legais e a aplicación da robótica e a intelixencia artifical combinada cos drons na actividade agrogandeira. A charla, que non require inscrición, non só terá parte teórica senón que tamén haberá unha demostración práctica de voo e uso aplicado dun destes aparellos.