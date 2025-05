A UDC celebró este mércores no Campus Industrial de Ferrol o Día das Letras Galegas

A Universidade da Coruña conmemorou este mércores, día 21, o Día das Letras Galegas 2025 cun acto institucional celebrado no Campus Industrial de Ferrol, que contou coa asistencia do reitor da UDC, Ricardo Cao; e as vicerreitoras de Divulgación, Cultura e Deporte, Cristina Naya; do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; e de Igualdade e Diversidade, Cristina López.

As interpretacións por parte do alumnado do CEIP Plurilingüe San Xoan de Filgueira, de Ferrol, e do CPI A Xunqueira, de Fene, de cantigas tradicionais galegas foron o eixo central desta celebración.

Tamén contouse coa actuación dos estudantes Arsenio Keilin que musicalizou un poema galego e de Antonio Rabina que adaptou diversas cantigas.

No seu discurso, o reitor agradeceu aos centros escolares e tamén ás persoas da comunidade universitaria participantes no acto a súa implicación e entusiasmo á hora de “unirse arredor da música, da palabra e da tradición”.

Desde a UDC, “quixemos que a nosa contribución fose un compromiso coa cultura viva, máis aló do ámbito universitario”. Unha mostra mais que complementa a acción central de homenaxe ás letras que é a publicación do

libro Por que non hei de cantar?, publicado polo Servizo de Publicacións da UDC. Unha escolma de cantigas tradicionais de Elviña e Ferrol, recollidas e editadas do cancioneiro tradicional galego, que representa unha homenaxe a todas as mulleres que conservaron e transmitiron o seu saber.