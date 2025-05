Las entidades vecinales de Ferrol podrán solicitar ayudas para actividades que programen en 2025

El concejal de Participación Ciudadana de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, avanzó que el borrador de las bases reguladoras de las subvenciones a entidades vecinales del 2025 cuenta con el visto bueno no solo de las asociaciones, sino también de los grupos municipales de la oposición. “Tras cinco reunións coas entidades veciñais, levamos hoxe o documento á comisión de Participación, onde os grupos tamén o respaldaron, o seguinte paso é levalo á XGL para a súa aprobación”, revelou o edil.

El Ayuntamiento de Ferrol tiene entre sus prioridades el apoyo a las entidades vecinales como motores y garantizas de la participación ciudadana efectiva, así como contribuir a impulsar las relaciones humanas y sociales entre el vecindario de los barrios y de las parroquias.

“As entidades veciñais incrementaron nos últimos anos a súa actividade social a través da programación de actividades con carácter estable ao longo do ano, contribuíndo a dinamizar a vida social nos barrios e parroquias e a complementar tamén a actividade municipal”, afirmó Díaz Mosquera.

En los últimos años, tanto el incremento de la población como el incremento en la demanda para participar en las actividades programadas por las entidades, está ocasionando en los barrios más poblados que determinadas asociaciones vecinales que tienen cedidos locales municipales deban afrontar nuevos gastos derivados del alquiler de otros locales para poder hacer frente al desarrollo de las dichas actividades. Debido a esto es necesario reforzar la capacidad de autogestión de las entidades vecinales y su normal funcionamiento con el objeto de que puedan cumplir sus finalidad.

“Dende o concello no marco das nosas competencias, destinamos importantes recursos económicos dirixidos ás asociacións veciñais, ás federacións e ás agrupacións destas para, consonte o previsto no Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2024-2026, cumprir os obxectivos de potenciar as actividades que pogramen”, garantizó el edil. Además, otro de los objectivos es apoyar al consolidación y la continuidad de las entidades vecinales y favorecer su correcto funcionamiento.

Así, habrá dos líneas: la Línea 1 Actividades y programas de interés general que favorezcan la dinamización vecinal en los barrios y en las parroquia y la Línea 2 gastos comunes de funcionamiento necesarios para el cumplimiento de los fines propios de las entidades vecinales. Podrán concurrir a estas subvenciones todas las asociaciones vecinales, las federaciones y las agrupaciones de asociaciones vecinales que cumplan los requisitos y las finalidades recogidos en estas bases.

Una vez sean aprobadas las bases por la Junta de Gobierno Local serán remitidas al BOP para su publicación.