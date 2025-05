O BNG de Ferrol reclama reparacións urxentes e mantemento no paseo da Cabana

O BNG acusa ao goberno Muncipal de Ferrol «de seguir afondando nun modelo de externalización de servicios públicos como o do mantemento de parques e xardíns, de ter as zonas verdes nun estado lamentable e de non repoñer o mobiliario máis básico como poden ser bancos ou papeleiras nin mesmo os que afectan a seguridade como poden ser varandas ou rexas de sumidoiros».

O concelleiro do BNG Roberto Montero explica que un bo exemplo disto é o abandono que sofren algunhas zonas do paseo da Cabana e urxe o goberno municipal a tomar medidas para manter de forma adecuada esta zona tan transitada pola veciñanza, comenta que: “a zona do paseo que vai dende a altura do parque infantil da Cabana ata a altura da entrada do túnel da estación naval da Graña faltan parte das varandas de seguridade e outras están nun estado moi deficiente, algúns bancos levan moito tempo rotos sen repoñerse e as zonas verdes carecen de un mínimo mantemento”.

Montero recorda que o BNG aposta pola xestión directa deste servicio con unha cuadrilla municipal que poida mover o concello en base ás necesidades da veciñanza e que ademais garante unha maior estabilidade para os traballadores/as deste servicio.