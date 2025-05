XLII Copa Deputación Ourense de Atletismo

A pista de atletismo «Josefina Salgado», situada no Complexo Deportivo de Monterrei, acolleu o acto de presentación da, unha das competicións máis emblemáticas do calendario deportivo provincial.

Ao acto asistiron Enrique Álvarez, asesor de Deportes da Deputación de Ourense; Manuél Pérez, xefe do Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galicia; Máximo Fernández, presidente da Escola Atlética Pereiro de Aguiar – Ben Cho Shey; e Lalo Gómez, vicepresidente da Federación Galega de Atletismo. Todos eles coincidiron en salientar a importancia desta competición como ferramenta de promoción do deporte de base, da cohesión territorial e do apoio ao talento atlético da provincia.

A XLII edición da Copa desenvolverase en varias xornadas en diferentes concellos ourensáns, o que pon de manifesto a súa vocación integradora e descentralizadora. O calendario de competicións é o seguinte:

1 de maio: O Pereiro de Aguiar – Final Sub10 e Sub12

16 de maio: O Pereiro de Aguiar – Final Absoluta e Máster

23 de maio: O Barco de Valdeorras – Final Sub14 e Sub16

15 de xuño: Esgos – Final Trail Running

Outubro (data por confirmar): Xinzo de Limia – Final Campo a Través

A Copa Deputación de Atletismo reafírmase como unha iniciativa consolidada que fomenta a participación e o espírito deportivo entre atletas de todas as idades e categorías, servindo de plataforma tanto para a base como para os deportistas veteranos.

A colaboración entre a Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Atletismo e os clubs organizadores permite ano tras ano ofrecer un circuíto atractivo e competitivo, contribuíndo tamén á dinamización social e deportiva das distintas comarcas da provincia.

Para máis información sobre as probas e inscricións, pódese consultar a web da Federación Galega de Atletismo, atletismo.gal ou os canais oficiais da Deputación de Ourense deportes.depourense.es