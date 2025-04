Los premios Sicted reconocen en Ferrol la labor de 12 empresas o personas vinculas al sector turístico

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió en la mañana de este viernes 25 el acto de entrega de los premios Sicted de calidad turística en destino a un total de 12 empresas, entidades o personas relacionadas con el ámbito.

El regidor felicitó a los premiados, que en esta ocasión fueron Centro Piel, Museo da Semana Santa, Surf School, La Bodega de la Estrella, ICE Galicia, Hotel Real, Gran Hotel Ferrol, Quinze café, Cafetea coffee shop, La Casa del Fumador, Isabel Díaz Robles y Margarita Parada Cabaleiro.

El Sicted, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, es un proyecto de mejora continua que tiene como objetivo garantizar una experiencia turística de calidad a los visitantes, “ao que responden todos os premiados hoxe”, afirmó Rey Varela. El Instituto de Turismo de España y la Federación Española de Municipios y Provincias es el organismo que promueve este sistema, del que Ferrol forma parte desde el año 2012.

Por su parte, la concejala de Turismo Maica García recordó que “Ferrol conta xa contamos con 34 empresas do sector turístico distinguidas con este selo de calidade. Cada unha delas demostrou o seu esforzo por implementar boas prácticas, por cuidar cada detalle e por traballar en coordinación co resto do destino para alcanzar una calidade homoxénea”.

En el marco de este acto, el alcalde informó de los datos relativos a visitantes durante la Semana Santa. “A pesar da choiva, os establecementos hoteleiros superaron, nos principais días da Semana Santa -Xoves e Venres Santo- o 90% da ocupación, chegando algúns deles a colgar o cartel de completo”

Las oficinas de turismo de la ciudad registraron también datos positivos, atendiendo la plaza de España a 575 personas y la dársena de Coruxeiras a 1.061, lo que suma un total de 1.636 personas que hicieron uso de este servicio para conocer todo lo que Ferrol tiene que ofrecer (cerca ciento más que en el mismo período festivo del año pasado). Si bien el turista nacional y de Reino Unido, Alemania, Italia o Portugal sigue siendo mayoritario, hace falta destacar el diverso origen de los usuarios de las oficinas, llegando desde países como Malawi, Singapur, Malasia o Egipto.

Por último, las visitas organizadas al Arsenal Militar, Navantia, Ferrol Secreto, San Felipe y las visitas con guía privado por la ciudad llegaron al total de 400 asistentes.

Estos datos y los premios entregados «demostran que apostar pola calidade e polo traballo conxunto sempre dá os seus froitos”, manifesto Rey Varela, reiterando su felicitación a los 12 premiados.