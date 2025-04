Axenda da semana en Cabanas con varias citas sociais e deportivas no concello

Mércores 23

É o Día do libro. Co gallo da súa conmemoración, o Concello de Cabanas organiza ás 16h dirixido a nenos un contacontos con Paula Merlan, obradoiro de marcapáxinas e firma de libros no CEIP Eladia Mariño. Apúntate no 628486285 ou en cultura@cabanas.gal

Xoves 24

Ás 18h Obradoiro «Entendendo o Envellecemento» no local social de S.C.R.D San Mamede de Laraxe. Organizado por Euroeume en colaboración coa Asociación e o Concello. Impartido por Beatriz Riaño. Prazas gratuítas.

Venres 25

Ás 20h comeza o Torneo de Dominó, organizado polo Concello de Cabanas en colaboración coa Asociación de veciños Santa Cruz do Salto. Ata o mércores para apuntarse os interesados. Toda a información de contacto no cartel.

Sábado 26

Ás 17 horas Rondas finais do Torneo de Dominó, iniciado o día anterior.