400 deportistas participan no XXIV Trofeo de Baile Deportivo Cidade de Narón e o Cto Galego de Latinos

O concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, e o presidente do Club Baile Deportivo Narón, Jesús Marcos, presentaron a vixésimo cuarta edición do Trofeo de Baile Deportivo Cidade de Narón e o Campionato Galego de Latinos, que se celebrarán este domingo día 27, no pavillón polideportivo da Gándara. O evento, que reunirá na cidade a máis de 400 deportistas, dará comezo ás 10:00 horas, tal e como avanzou o edil naronés.

“É un dos trofeos máis antigos de Galicia, de maior tradición e o máis importante no calendario galego de latinos” , apuntou o presidente do Club Baile Deportivo Narón.

Os deportistas competirán nas modalidades de caribeños, danza coreográfica, single e standard latino, sendo a proba principal do evento o campionato galego da especialidade de latinos.

“Dentro da proba de ranking nacional os competidores serán principalmente de Galicia, aínda que tamén o farán parellas doutras comunidades españolas”, apuntou Jesús Marcos.

Un total de sete xuíces serán os encargados de puntuar aos deportistas, tres deles procedentes de Portugal e os catro restantes de diferentes puntos do territorio nacional, tal e como avanzaron dende o club local. O presidente agradeceu “o apoio permanente do Concello de Narón na nosa especialidade e para poder desenvolver este trofeo, que é dos máis importantes a nivel galego e nacional”.

Pola súa banda, o concelleiro de Deportes de Narón destacou que esta competición “permitiranos desfrutar do baile deportivo ao máximo nivel, unha modalidade da que dende hai anos é todo un referente esta cidade”.

Santalla felicitou ao Club Baile Deportivo Narón polos éxitos acadados no tempo, os máis recentes no campionato celebrado a pasada fin de semana en Cambrils (Tarragona), onde o grupo Narón Kids se proclamou subcampión de Europa no Cambrils Dance Sport e desexou moita sorte a todos os deportistas locais que participarán este domingo no Trofeo de Baile Deportivo Cidade de Narón.