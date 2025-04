A Xunta recibe 6 ofertas para a nova glorieta en Xuvia (Neda), cun investimento de uns 370.000€

Os traballos, cun prazo de execución de cinco meses, permitirán dotar esta zona dunha rotonda que contribuirá a favorecer a fluidez do tráfico.

A Xunta vén de recibir 6 ofertas de empresas para executar a construción dunha nova glorieta en Xuvia, no concello de Neda, cun investimento de case 370.000€.

O obxectivo é mellorar a seguridade viaria, reformando a intersección entre as estradas AC-862, no seu punto quilométrico 7+280 de xeito aproximado, e a AC-115, actualmente regulada por semáforos. Os traballos, cun prazo de execución de cinco meses, permitirán dotar esta zona dunha rotonda cunha circunferencia de radio 16 metros no anel exterior da calzada, e 8 metros de diámetro no anel interior, que será de formigón cunha pequena zona verde interior.

Ademais actuarase nos treitos de acceso e saída da glorieta da AC-862 e AC-115, nos que se realizarán adaptacións pola implantación desta nova infraestrutura. Tamén se intervirá nos entronques do viario local á glorieta, onde é especialmente relevante o enlace do camiño que entronca actualmente con visibilidade deficiente na AC-862.

Esta intervención contribuirá a mellorar a fluidez do tráfico nesta contorna e por conseguinte, incrementar a seguridade viaria na zona.