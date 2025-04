O Basketmi colabora en Valdoviño co programa Concilia Semana Santa

O programa Concilia Deportes Semana Santa do concello de Valdoviño celebraba este miércoles a súa terceira e última xornada cunha actividade moi especial.

Antón Tenreiro, o benxamín do Abeconsa Basketmi, desprazábase ata o pavillón municipal O Longoiro equipado cun arsenal de cadeiras de rodas para convidar aos nenos e nenas que participan dos campamentos municipais a coñecer o básket adaptado.

Aprendeulles as reglas do xogo, e ofreceulles trucos e técnicas para dominar os desprazamentos co balón. E tamén compartiu con todos eles e elas a súa experiencia no deporte.

A xornada pechábase, como non podía ser doutra maneira, cun partido do máis alto nivel.