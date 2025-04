Xeoparque Mundial UNESCO Cabo Ortegal lanza unha campaña audiovisual (vídeo)

O vídeo “Vive o Xeoparque Mundial UNESCO Cabo Ortegal” é unha serie de pílulas audiovisuais sobre os 6 geosites amosan a espectacularidade e o valor científico do territorio, declarado Xeoparque Mundial pola UNESCO en 2023.

O territorio do Xeoparque Mundial UNESCO Cabo Ortegal estrea esta semana unha nova campaña audiovisual destinada a poner en valor a riqueza xeolo xica, paisaxística e cultural da zona. A traves dun vídeo turístico e dunha serie de pílulas breves centradas nos

geosites dos que presume o territorio, a campan a propon unha viaxe visual que convida a descubrir un dos espazos naturais máis singulares de Galicia.

O vídeo “Vive o Xeoparque Mundial UNESCO Cabo Ortegal” destaca que Cabo Ortegal non so é un espazo natural de gran beleza, senón tamen un testemun o vivo da interacción entre a humanidade e a xeoloxía ao longo do tempo. A campana tamen pon en valor a riqueza xeoloxica do territorio, que abrangue rochas de máis de 1.160 millons de anos, formando un escenario único para comprender a evolucion da Terra.

As pílulas informativas sobre os diferentes geosites amosan de xeito didáctico e adaptado a todos os públicos a importancia mundial destes lugares, permitindo coñecer a su a relevancia no contexto global da xeoloxía e o seu impacto na paisaxe e na historia do territorio.

Os vídeos foron realizados polo video grafo César Domínguez, de Visualízalo 360, co asesoramento do doutor en xeoloxía Francisco Canosa e coordinados pola asistencia técnica da asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, Goodlife Consultoría. Este

material foi financiado pola Área de Turismo da Deputación da Coruña e promovidos pola Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal.

“Queremos que a xente vexa e sinta o que fai deste Xeoparque un lugar único no mundo: rochas de máis de 1.160 millóns de anos, cantís vertixinosos, formas de vida tradicionais e unha natureza que fala de tempos xeolóxicos”, explican desde a Asociación. A campaña comeza coa publicación do vídeo principal, disponible nas redes sociais do Xeoparque e na suúa canle de YouTube: https://youtu.be/1vXj_5OjDVI

Ao longo das vindeiras semanas, difundiranse tamén a serie de pílulas audiovisuais sobre os 6 geosites presentes no territorio. A iniciativa insírese dentro das accións de promoción e divulgación do Xeoparque, recoñecido oficialmente pola UNESCO en maio de 2023, e que abrangue sete concellos da comarca: Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurnino e Valdoviño.

Xeoparque Mundial UNESCO Cabo Ortegal: Unha viaxe ao Interior da Terra

A singularidade do Xeoparque Cabo Ortegal radica no feito de que nas súas terras atopamos rochas que normalmente se localizan a máis de 70 quilómetros de profundidade, no manto da Terra. Este feito fai que o Ortegal sexa un lugar de grande interese para a ciencia xeolóxica, que ten aquí un campo de investigación excepcional sobre os cambios e procesos que marcaron a historia do planeta o longo de millóns de anos.

Con este recoñecemento como Xeoparque Mundial da UNESCO, o obxectivo e levar este coñecemento máis ala dos círculos especializados, facendo que os arredor de 28.000 habitantes dos sete concellos que o conforman poidan valoralo e gozar del. Pero tamén se pretende que o Xeoparque Cabo Ortegal sexa un referente divulgativo e turístico, atraendo a persoas de todo o mundo, tanto especialistas como xente xeral.

O Xeoparque non so abarca un valioso patrimonio xeolóxico, senón tamén un impresionante patrimonio natural, paisaxístico e cultural, que inclúe tanto elementos materiais (castros, castelos, fortificacións, etc) como inmateriais (festas, gastronomía, lendas, etc). Todos estes elementos están profundamente entrelazados e coordinados baixo o concepto de desenvolvemento sostible, co propo sito de garantir a conservación e a mellora do territorio de forma equilibrada.

O camiño para converterse en Xeoparque Mundial da UNESCO comezou en 2020, cando se creou formalmente a Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, que deu resposta a esixencia da UNESCO de contar cunha entidade xurídica para a candidatura. A primeira presentación do proxecto, ese mesmo ano, non foi exitosa. Non obstante, en 2021, tras mellorar os aspectos do proxecto, a candidatura foi presentada novamente e esta vez obtivo un resultados positivo.

Foi no verán de 2022 cando se celebrou a visita dos avaliadores da UNESCO: Chris Woodley-Stewart, do Xeoparque North Pennines (Reino Unido), e César Goso, do Xeoparque Grutas del Palacio (Uruguai). Tras un exhaustivo proceso de avaliación, o 24 de maio de 2023 anunciouse oficialmente que Cabo Ortegal era Xeoparque Mundial da UNESCO, converténdose así no segundo de Galicia e no único da Península Ibérica en obter este distintivo ese ano.