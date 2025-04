Celebración do «Día da Educación Física na Rúa» en Valdoviño

As escolas unitarias de Valdoviño adiantáronse á conmemoración, este xoves, do Día da Educación Física na rúa, e na mañá desde mércores celebraron a efeméride cunha morea de actividades ao aire libre.

A xornada comezaba cunha ruta en bici. Custodiados polos voluntarios de Protección Civil, partían da escola de Taraza para alcanzar o Faro de Punta Frouxeira cun boísimo ritmo de pedaleo. Dende aí, regresaban, nesta ocasión, ata o pavillón municipal O Longoiro para merendar e recuperar enerxías para os partidos de baloncesto cos que completaron xornada coa participación dun equipo de auténtico luxo, o Abeconsa Basketmi.

Unha xornada de convivencia e deporte que hoxe é unha tradición, e que botaba a andar tras a pandemia, converténdose no primeiro encontro entre as escolas de Lago, Taraza e Vilarrube tralo levantamento das restricións impostas no seu día pola covid-19.