O Museo de Historia Natural de Ferrol organiza visitas guiadas gratuítas esta Semana Santa

As visitas serán tanto na mañá como na tarde do martes 15 de abril e o mércores 16 de abril, en dúas quendas de mañá e unha quenda de tarde, de 1 hora. de duración, cun límite máximo de 20 persoas por grupo.

-Quendas de mañá: 1ª quenda de 10:30 a 11:30 horas e 2ª quenda de 12:00 a 13:00 horas.

-Quenda de tarde: de 17:30 a 18:30 horas.

Non será precisa inscrición previa. Só presentarse no museo uns minutos antes do comezo da cada quenda de visita elexida. Estas visitas guiadas que organiza o Museo de Historia Natural son gratuítas, ao estar patrocinadas pola Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol.

Por outra parte, o horario de atención ao público do Museo de Historia Natural durante a Semana Santa 2025 (12 – 20 abril) será o seguinte: Luns pechados; Sábado 12 de abril, Martes 15 de abril, Mércores 16 de abril e Sábado 19 de abril de 10:00 a 13:30 e de 17:00 a 20:30 horas; Domingo 13 de abril, Xoves 17 de abril, Venres 18 de abril e Domingo 20 de abril de 10:30 a 14:00 horas.

Para máis información, poden escribir ao correo electrónico museo@sghn.org ou chamar aos teléfonos 698 141 384 e 881 93 13 15.