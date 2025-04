Gran brillantez en el acto de entrega de los premios «ártabros-2024-25» de Galicia Ártabra

En una brillante jornada, con “abarrote total” en la tarde de este viernes, día 4 de abril se celebró en el salón de actos de Afundación, en Ferrol, la entrega de los “premios ártabros 2024-25” que anualmente concede el periódico digital Galicia Ártabra, en este caso celebrando el catorce aniversario de su fundación, un 23 de abril de 2011. Unos premios que se conceden a organismos, instituciones, asociaciones, a ciudadanos que por diversos motivos se distinguieron en su labor diaria, siempre en beneficio a los demás.

El acto comenzó a las siete y media de la tarde con notable asistencia de autoridades, representes de organismos, asociaciones, entidades, premiados e invitados.

Asistentes

Entre los asistentes junto con el alcalde, José Manuel Rey Varela; el Almirante Jefe del Arsenal, VA Gonzalo Villar Rodríguez; y la delegada territorial de la Xunta. Martina Aneiros Martínez; se encontraban el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; la alcaldesa de Narón Marián Ferreiro; el secretario xeral de Medios, de la Xunta de Galicia, Pedro Rojo Otero; la alcaldesa de Narón Marián Ferreiro; la Vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares; la Vicerrectora de Profesorado de la UDC,Teresa López Fernández; el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín; la diputada provincial, Rosa Ana García López; el comandante jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ) del Arsenal de Ferrol, capitán de navío Manuel Aguirre González; el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz y los ediles ferrolanos del grupo popular. María del Carmen Pieltain, María del Carmen García Fraga. Patricia Cons,y Arán López; y del grupo socialista Eva Martínez Montero; el edil de Narón, José Oreona; la teniente alcalde de Valdoviño, Rosana García; el capitán de Fragata (Esengra) Antonio Requejo; el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; el presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez; el presidente de la SAF, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero; el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, César Carreño y el secretario de la Junta, Fernando Iguacel; la Presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz ; el director territorial de Empleo, Juan José Couce; y representantes de la Armada, asociaciones empresariales, culturales, religiosas, sociales, vecinales; equipo directivo de Galicia Ártabra, colaboradores, Jaime Domínguez, Adán Puentes y Julia Mª Dopico; así como premiados, familiares y acompañantes.

Palabras del Director de Galicia Ártabra

Comenzó el acto con unas palabras de saludo a cargo del director del diario, Pedro Sanz, quien hizo un breve recorrido del digital a lo largo de sus catorce años de existencia.

“Una vez más y lo repito todos los años, tratamos de mantenernos como un medio de comunicación libre, sin dependencias de nadie. Mantenemos unos ideales basados en el Humanismo cristiano, en la fidelidad a unos principios básicos en la defensa de los valores del hombre, en la defensa de nuestra tierra, de nuestra querida Galicia, de España y desde luego de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal …..de nuestro Ferroliño.

Y no se crean..a veces esa postura no es comprendida por todos, pero..allá ellos, nosotros seguimos erre que erre manteniéndonos firmes en nuestro propósito”.

“Nosotros no olvidamos la política, sin cordones sanitarios, y prueba de ellos es la diversidad de opinión de nuestros colaboradores, ni a nuestras Fuerzas Armadas, a la cultura, la educación, la sanidad, lo sindical y empresarial…en fin todo lo que suponga noticia o comentario”

“Algo do que nos sentimos orgullosos e que moitas das informacions ofrecémolas en galego.Asegúrolles que nestes catorce anos de vida nunca recibimos comentario negativo algún, porque os ferrolterráns somos xente, que superamos as guerras de idiomas, salvo algúns casos de extremismos totalitarios. Para nós é gratificante contar con dous idiomas que non sofren nin deben sofrir enfontamentos. Creemos que o galego é un idioma que hai que coidar porque é un tesouro mais da nosa querida Galicia·”

“Gracias a todos los premiados por su entrega. Ustedes, vosotros sois como la arena, muchos desde hace catorce años, formáis ya una playa llena de buenas acciones, de labor íntegra, de entrega a los demás, de preocupaciones por lo cultural, por lo deportivo, por lo social…por nuestro Ferroliño..por nuestra tierra, Vosotros, y lo digo todos los años utilizando una frase de un viejo periodista, Alberto Oliveras..que supongo pocos los recordareis salvo un octogenario como yo….vosotros sois formidables”

“Os deseo que sobre todo viváis en libertad, y recordando a Castelao, estamos en si año de celebración con motivo del 75 aniversario de si muerte…recordad que “La libertad es la única reserva con que cuentan los pueblos para crear su futuro».Y precisamente por esa libertad ..un recuerdo a los que sufren las consecuencias de las guerras en uno u otro confín, a los que han padecido y padecen por las recientes riadas, a los que padecen hambre y sed de justicia, a nuestros mayores que viven en la soledad y mueren con ella, a los pobres y afligidos, a los sin techo, y a tantos como debemos tener presentes día a día”.

Tras un recuerdo especial “para los ferrolterranos que viven en la diáspora y para aquellos de nuestras Fuerzas Armadas , muchos de ellos ferrolanos, que están cumpliendo misiones no solo en nuestros mares sino en otros mares y tierras lejanas” finalizó con unas palabras de Joseph Pulizer “La prensa libre debe abogar siempre por el progreso y las reformas. Nunca tolerar la injusticia ni la corrupción. Luchar contra los demagogos de todos los signos. Oponerse a los privilegios de clases y al pillaje público. Ofrecer su simpatía a los pobres y mantenerse siempre devota al bien público. Una prensa cínica , mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Sólo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado.”

LOS PREMIADOS

Tras estas palabras del director de Galicia Ártabra se procedió a la entrega de los premios ártabros actuando como mantenedores Joaquín Enríquez, profesor en la Universidad de la Coruña, un magnífico acordeonista, autor y compositor. Una persona inquieta y siempre dispuesta a ayudar a los demás especialmente en el campo cultural; y la joven, también ferrolana, Lara de la Iglesia, estudiante de periodismo, ya en su cuanto curso, y entre sus tiempos libres componente del más que centenario Real Coro “Toxos e Froles”.

“Ártabros aniversario”

Se inició el acto entregando los premios “ártabros aniversario”. El primero de ellos a la Escola de Gaitas de Ortigueira. Con 50 años de historia, fundada por Xavier Garrote en el año 1975 ha sido la impulsora y motor del Festival Internacional del Mundo Celta que se celebra anualmente en la villa ortegana. Es la banda decana de Galicia.

Entregó el “ártabro aniversario” el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín. Y fue recogido por el presidente da Escola, Bruno Lozano Novas quien agradeció la distinción dedicándola a los muchos miembros que durante estos cincuenta años han formado y forman parte de la Banda.

El segundo “ártabro aniversario” fue concedido a “Diario de Ferrol” tras cumplirse un cuarto de siglo, 25 años desde que un amplio y joven equipo, capitaneado por Germán Castro y Chelo Loureiro, comenzaba su andadura sin pensar en el futuro, solo en un presente que se adivinaba muy prometedor y que, con el lema “Las cosas de aquí contadas desde aquí”, dejaba claro lo que hacía: dar voz a los ferrolanos y ferrolanas y las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Y ante la sorpresa de Cristina Rodríguez Calvo, directora actual del medio, que recogió el premio, le fue entregado por el primer director, Man Castro y tras agradecer la distinción destacó el papel de la prensa local como voz de los vecinos y valoró el trabajo de equipo de los periodistas, fotógrafos y departamento comercial que son los que sacan a diario a la calle el periódico.

El tercer “ártabro aniversario” fue entregado a la Fundación del secretariado Gitano, por su labor en Ferrol y comarca y teniendo en cuenta que en este 2025 hace 600 años el pueblo gitano llegó a España.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) llegó a Ferrol en 2017, en ese momento había dos personas en el equipo, ahora son 13 .Comenzaron con pequeños pasos, siendo conscientes de la necesidad de fomentar la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en la ciudad. Y en eso están y por eso luchan.

Entregó la placa conmemorativa el secretario xeral de Medios de la Xunta de Galicia, Pedro Rojo, y fue recogido por Silvia Gil Couto coordinadora de la Fundación y por Thalía Romero, promotora de la salud, miembro de esta Fundación. Silvia Gil , tras agradecer el premio hizo un canto al apoyo de la población gitana, muchas veces no aceptada pero a la que hay que integrar totalmente como ciudadanos, respetando su modo de ser y pensar,

“Ártabro al Deporte”

El «ártabro al Deporte” fue concedido por unanimidad del jurado, como el resto de los premiados, al Baxi Ferrol.

Se destacó que “recibir un premio siempre es una alegría, pero hay que reconocer que la alegría nos la ha dado el Baxi a la ciudad de Ferrol, y los ferrolanos y ferrolterranos se lo han agradecido, y se lo agradecen. La labor de la directiva, equipo técnico y jugadoras debe destacarse.

Han llevado el nombre de Ferrol con orgullo y nosotros nos enorgullecemos de su gesta, de su esfuerzo, de su entrega, como lo han demostrado recientemente en la final europea.”.

El presidente del Baxi, Santiago Rey, recogió la placa acreditativa de manos del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Santi agradeció el premio, destacó la ilusión y el esfuerzo de jugadoras y equipo técnico y de los “cuatrocientos voluntarios que trabajamos por el Baxí así como de los mas de mil socios con los que contamos” y el elevado número de seguidores”. A todos les dedicó el “Ártabro al Deporte”.

“Ártabros a la Cultura”

En esta ocasión fueron dos las rondallas de nuestra ciudad las que fueron premiadas con el “ártabro a la Cultura”

La primera de ellas la Agrupación Artística Ferrolana Añoranzas. Nacida en el barrio de Esteiro en marzo de 1944 organizada por Juanito Yáñez y bajo la dirección de Pepe Mayo.

Se recordó al músico ferrolano Juanito Malde, a las canciones escritas por el poeta ferrolano José María Pérez Parallé, a Reyes Yáñez, al anterior director Juan Hernández y al actual desde el 2014 Pascual Montesinos.

“Y así hasta hoy, con un único propósito de que no desaparezca una parte de nuestro patrimonio cultural como es la llamada canción ferrolana”.

Entregó el premio “ártabro” el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea y fue recogido por el presidente Ricardo González Sedes.

La segunda rondalla premiada fue otorgado a Bohemios.

Esta agrupación nació a finales de 1988, entrando a formar parte del panorama musical de Ferrolterra. Su estreno tuvo lugar el 18 de Marzo de 1989 en la tradicional Noche de las Pepitas. En abril del mismo año es cuando los componentes del grupo se constituyen formalmente como Agrupación Artística Ferrolana «Bohemios».

La música tradicional ferrolana es el comienzo de la agrupación. Amplio es el número de escenarios de Galicia y del resto de España en los que Bohemios interpretó sus canciones, Ellos siguen cantando por las calles de Ferrol y representando con su música a la ciudad

Entregó el premio ártabro la edil de Turismo del ayuntamiento de Ferrol, Maica García y fue recogido por él secretario, de la Agrupación Julio López Robles.

Premios “servicio a la Sociedad”

Una entrega que fue sorpresa para los asistentes. Los representantes de los premiados recogieron el “ártabro” acompañados por dos perros que forman parte de sus equipos.

El primero de ellos se le ha concedido a la Asociación Cans de Salvamento de Galicia (CASAGA).

Nace en el año 2000 con la idea de prestar un servicio en la Comunidad Autónoma de Galicia donde los perros desempeñen un papel preponderante.

Constituida en un principio por profesionales de los cuerpos de bomberos de Ferrol y Lugo con el paso del tiempo se han ido integrando personas civiles, aunque predominan los profesionales de los servicios de extinción de incendios de distintos parques de toda Galicia.

Su labor, que muchos conocemos en nuestra ciudad, es muy importante, en la participación de búsqueda de desaparecidos. Y su gesto de ayuda tras el suceso de la DANA en Valencia, es más que destacable.

Fue entregado por el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz y lo recogieron Alejandro Barreiro, Alejandro García París y Sergio Barreiro, acompañados por Thor a quien se le impuso una medalla conmemorativa, entre aplausos de los asistentes.

El premio “Ártabro Servicio a la Sociedad” también fue concedido a la Unidad Cinológica del Tercio del Norte de la Infantería de Marina. La sección cinológica del Tercio del Norte es la más antigua de la Armada comenzando su historia en el año 1974. por orden del entonces capitán general de la zona marítima del Cantábrico Antonio González-Aller y Balseyro, siendo coronel del Tercio del Norte, José María Hidalgo. Por ello bien merecerían el premio aniversario al cumplir sus cincuenta de existencia.

Los equipos cinológicos, constan de un perro y su guía, con diferentes especialidades, de seguridad y combate, de detección de explosivos, de detección de estupefacientes y de intervención. Las unidades cinológicas son cada vez más habituales en todo tipo de operaciones militares como se ha podido ver en los conflictos más recientes. La sección de perros adiestrados del Tercio del Norte cuenta en la actualidad con perros de defensa y ataque, que contribuyen con su trabajo a la seguridad de las instalaciones de la Armada, participando en otros dispositivos de la compañía. El personal de esta sección posee una formación específica para la labor que desarrollan, que adquieren en los cursos impartidos en la Escuela Cinológica de la Defensa en Madrid.

En este medio siglo de vida ha participado en numerosas actividades tan diversas como la Vuelta Ciclista a España, la Operación LH y más recientemente en los Juegos Olímpicos de París y en la ayuda a Valencia con motivo de la DAÑA.

Entregó el premio ártabro el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Gonzalo Villar Rodríguez. Lo recogieron el Brigada Gonzalo Pita y el cabo Manuel Corpas Purrúa, acompañados por el perro Volo al que se le impuso una medalla conmemorativa, también entre aplausos de los asistentes.

“Artabro al ferrolanismo”

Y llegados al ecuador del acto se procedió a la entrega del premio “al ferrolanismo” que le fue concedido a Antonio Gómez Caamaño, actual conselleiro de Sanidad, que no pudo asistir al acto por encontrarse fuera de Galicia en una reunión de consejeros de Sanidad de todas las Comunidades.

Joaquín Enríquez fue el encargado de leer un largo historial del homenajeado, que nació en Ferrol en 1962 y con una carrera muy activa especialmente en el campo de la Oncología.

El premio, que fue entregado por el director de Galicia Ártabra, Pedro Sanz, fue recogido por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, quien se dirigió a todos los presentes excusando la ausencia de Antonio Gómez y destacando que había hablado con él antes del acto y deseó que se resaltase su entrega a Ferrol, de siempre, y que dedicaba este premio a sus padres, Antonio Gómez, reconocido joyero, e Isabel Caamaño, que durante cuarenta años ejerció su labor humanitaria como presidenta de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, en Ferrol.

Homenaje a Ucrania

Y ya, para sorpresa de los asistentes, se ofreció la primera de las actuaciones musicales con la que se quería hacer un homenaje al pueblo ucraniano.

Subió al escenario la joven Solomía Savchuk, quien tiene veinte años y desde hace dos llegó a nuestra ciudad junto a su madre y su hermana pequeña huyendo de los misiles que caían sobre su ciudad donde se tuvieron que quedar su hermano y su padre.

El misil que destrozó un edificio de apartamentos cercano a su casa y el estado de salud de su hermana pequeña —a la que los médicos diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático— fueron los detonantes que las animaron a dejar Ucrania. Eligieron Ferrol porque unos amigos compatriotas les hablaron bien de este rincón de Galicia.

Solomia estudia música desde que tenía ocho años y en Ucrania era «famosa» por su dominio de la “bandura”.

Interpretó, con su hermosa voz y la “bandura”, “Anduriña” y “Aleluya”, ambas premiadas con aplausos que se prolongaron varios minutos cuando finalizó su actuación, con todos los asistentes puestos en pie, con el himno de Ucrania. Fueron unos momentos muy emotivos y un buen final para la primera parte del acto.

“Ártabro defensa intereses de Ferrol”

Comenzó la segunda parte con una entrega especial a una mujer, Ana Isabel Ares Pernas, nativa de Neda, a la que el jurado le concedió el “ártabro defensa intereses de Ferrol” por su intensa labor en el Campus Industrial de Ferrol.

Profesora titular del Departamento de Física y Ciencias de la Tierra de la Universidade da Coruña. Doctora por la UDC en el programa Ciencia y Tecnología de Polímeros.

Desarrolla su labor docente en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol del Campus Industrial de Ferrol.

Ha recibido numerosos premios de innovación docente relacionados con el fomento de la metodología Aprendizaje Servicio en la UDC así como premios de investigación. Ha sido la subdirectora de la Universidade Senior en el Campus de Ferrol, Directora del Campus Industrial de Ferrol realizando una importante labor de impulso de nuestro campus y es en este momento Vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol y Responsabilidad Social.

Su labor realizada como directora del Campus Industrial, y que sigue realizando como vicerrectora, contribuyó a la notabilidad de la marca Campus Industrial de Ferrol y a poner esta ciudad en el mapa desarrollando numerosas iniciativas en los ámbitos de la investigación, la transferencia, la internacionalización, y la docencia. y comunicación poniendo en marcha numerosas convocatorias, jornadas, actividades, etc…que contribuyeron a visibilizar el campus, a impulsar el mismo y a acercarlo cada vez más al ámbito empresarial y social. Prueba de ello es la reacreditación del campus para el periodo 2024-2028.

Esta labor en nuestra ciudad ha sido valorada por el jurado haciéndola merecedora de este premio Ártabro a los intereses de Ferrol.

Ana Isabel Ares recogió el premio, con sorpresa al ver que se lo entregaba una compañera, la vicerrectora de Profesorado de la UDC Teresa López Fernández.

“Es un honor recibir un premio por aquello que mas me gusta, que es trabajar todos los días y hacer que el Campus esté más cerca de la sociedad, más cerca también de las empresas, de nuestras instituciones. Por lo tanto un honor.

Pero este premio, este galardón, la verdad es que es para un trabajo de mucha gente, de todos los que están en el Campus de Ferrol, de toda la comunidad universitaria, del profesorado, de todo el personal , del estudiantado, del personal contratado, también del equipo de gobierno. Para mi es un placer trabajar aquí en Ferrol, me siento muy cercana a las empresas, a la Sociedad, a las que siempre tengo que agradecer que estén con nosotros, y por supuesto a todas las instituciones que están aquí representadas, el alcalde, la Xunta de Galicia, que gracias a ella tenemos la acreditación como campus industrial de Ferrol, la Diputación, el Puerto, la Armada., a todas las instituciones que siempre están ayudando a que el Campus cada vez brille más. Gracias a ese trabajo en colaboración entre todos hace que Ferrol sea cada vez más grande y cada vez tener el Ferrol que todos queremos y el que merecemos».

Finalizó dando las gracias a todas las entidades sociales que trabajan con personas con discapacidades porque gracias a ellas puede desenvolver su labor en la parte que le corresponde en el Campus.

“Ártabro a la revelación”

El “ártabro” a “O Talentiño” como revelación fue concedido por el jurado por el éxito social, cultural, artístico y de apoyo a la juventud, una ida en la que tienen mucho que ver Joaquín Enríquez y la televisiva Lucía Pérez y al que se unieron el cantautor Xavier Vizcaino y la bailarina Eva Faraldo y que cuenta con el apoyo del concello de Ferrol.

En el 2023 se celebraba su primera edición en el Centro Cultural Torrente Ballester en el marco de las fiestas de los mayos. Con todo, el certamen continuó creciendo gracias al apoyo del concello consiguiendo en esta edición 2025 acoger en el Jofre a más de 400 personas de público y más de medio centenar de participantes. “O talentiño” es a día de hoy un certamen referente en la comarca del que muchos jóvenes que pasaron por él triunfan en sus perspectivas categorías demostrando que Ferrol tiene mucho Talento y mucho Talentiño.

Entregó la placa acreditativa el edil de Xuventude Arán López y lo recogió Lucía Pérez quien pronunció palabras de agradecimiento, entre otras ..

“ Tengo que confesaros algo, si le dicen a Lucía de hace 20 años atrás, aquella niña que se presentaba a todo certamen donde pudiera cantar que hoy iba a estar recogiendo un premio como este,no lo creería. Pero como siempre digo, los sueños con ilusión, trabajo, dedicación y esfuerzo se consiguen”.

«O Talentiño» nació con una idea clara: visibilizar a la chavalada y darles la oportunidad de mostrar todo lo que llevan dentro y lo que son capaces de hacer y crear. Este premio, principalmente es para las /os protagonistas de este certamen; los chicos y chicas que participaron desde la primera edición hasta esta última y que creen en el arte, en la cultura y en la fuerza del talento”.

“Empezamos esta historia hace tres años de una forma tímida y que ahora es una realidad vibrante que sigue creciendo cada año. Por supuesto, un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Ferrol, el primer Ayuntamiento en confiar plenamente en esta iniciativa y apoyarnos y darnos las herramientas necesarias para seguir creciendo. Sin vuestra colaboración, todo esto no sería posible. Prometemos seguir trabajando con el corazón y que “O Talentiño» siga creciendo y mostrando el talento ferrolano al mundo, que sin duda es mucho”.

“Ártabro a emprendedores”

El “Ártabro a emprendedores” fue concedido a Cristóbal Dobarro Gómez, presidente de la Confederación de empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Experto Colaborador de lus Publicum lnnovatio Lic. en Derecho. Letrado Asesor de Empresa. Abogado. Árbitro Jurídico. Licenciado en Derecho por el ICADE , Letrado Asesor de Empresas Graduado en Derecho Público Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidade da Coruña. Es Abogado ejerciente, y Administrador Concursal y miembro del Plenario de la Corte de Arbitraje del Noroeste. Es árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de Galicia.

Desde el punto de vista institucional, es Presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), Vicepresidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña , y vocal de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Galicia. Es asimismo miembro del Consello Galego de Economía y Competitividad, y del Comité Ejecutivo Gallego de Innovación e Internacionalización. Es miembro del Consejo Rector del Campus Industrial de la Universidad de A Coruña. Sus compañeros destacan en él el haber logrado la unión de asociaciones empresariales.

Le fue entregado el “ártabro” por Jaime Domínguez, colaborador de Galicia Ártabra.

Cristóbal Dobarro recordó sus primeros tiempos y como se decidió a quedarse en Ferrol, contando con el apoyo familiar y fue desarrollando su labor hasta el día de hoy.

Destacó como una de sus satisfacciones es haber logrado la unidad empresarial en las tres comarcas.

“Entrega a los demás”

Otra parte del acto llena de emotividad fue la entrega de los «ártabros de entrega a los demás”.

El primero de ellos a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro.

Esta Asociación nace en el año 1964, ya con sesenta años de vida, como una entidad privada y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo atender a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo , y a sus familias y su inclusión como ciudadanos de pleno derecho, proporcionándoles apoyos y oportunidades desde un compromiso ético.

Entregó el premio ártabro la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y fue recogido por el presidente de la Asociación, Juan Manuel Victoria Meizoso, quien tras agradecer la distinción hizo un breve resumen de la labor que vienen desarrollando, muchas veces silenciosa, en apoyo e integración en la sociedad de las personas, de todas las edades, con discapacidad intelectual.

El segundo “ártabro de entrega a los demás” fue concedido a la Asociación SOS Desaparecidos.

Una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2010 pero que está activa desde el 2007 y colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran.

Son todo un ejemplo. A ella pertenecen muchos familiares de personas de las que no se tienen noticia, y asimismo colaboran en la difusión de desaparecidos. De ello tenemos buena muestra en nuestra comarca.

Entregó el “ártabro” la diputada provincial, Rosa Ana García López. Lo recogió Wenceslao Yáñez Barreiro, coordinador SOS desaparecidos Galicia, quien en sus palabras asomó el dolor de su hijo desaparecido, nunca encontrado, y el de muchas familias que pasados los años siguen esperando alguna señal .

“Artabro a su carrera deportiva”

Y llegando al final de los premios se procedió a la entrega del “Ártabro a su carrera deportiva” a José Mª Criado Labajo.

Conocido como Pepe Criado, nació en Ferrol en 1949, es un ex dirigente de fútbol gallego.

Jugó al fútbol como extremo derecho en el Bertón y fue uno de los pioneros del fútbol sala en Ferrolterra.En 1974 ingresó en la directiva del Racing de Ferrol, durante la presidencia de Ramón Sánchez Dopico. Más tarde se convirtió en el vicepresidente del club, cargo que ocupó durante 24 años, con Isidro Silveira como presidente. En 2017, tras la muerte de Isidro Silveira, fue elegido nuevo presidente del Racing, ocupando el cargo durante los siguientes seis años. Dejó la presidencia en 2023, después de que el club se proclamara campeón de la Primera División RFEF y ascendiera de manera directa a la Segunda División.

Le entregó el premio el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, tras un fuerte abrazo que significaba lo mucho que le debe el deporte ferrolano, en especial el Racing de Ferrol a este ferrolano de pro.

Felicitaciones de Rey Varela

José Manuel Rey Varela tomó la palabra para felicitar a todos los premiados, destacó la importante labor que todos ellos han desempeñado y desempeñan en sus distintos campos y animó a seguir trabajando unidos por lograr un Ferrol mejor.

Y deseó a Galicia Ártabra, a la que felicitó por la labor desempeñada, nuevos éxitos en ese camino de libertad por el que discurre.

Xiana Ruiz y su arpa

Y finalizó el acto con una notable actuación de Xiana Ruiz, nos deleitó con su arpa, una joven interprete quien recientemente mostró su valía en “O Talentiño” de este año. Para ella un agradecimiento especial por haber retrasado un viaje con compañeros del Instituto para poder colaborar con esta entrega de premios.

Interpretó “Etude de Concert”, de Félix Godefroid finalizando con el Himno de Galicia y todos los asistentes puestos en pie cerrando con un fuerte y prolongado aplauso.

.