Un equipo do Tirso de Molina de Ferrol e outro do IES Perdouro de Burela gañan a IV Olimpíada Robótica nas categorías Promesas e Elite

O equipo do tirSOS do Colexio Tirso de Molina de Ferrol e o equipo Burela-bot do IES Perdouro de Burela conseguen o premio Todo Terreo nas categorías Promesas (1º e 2º de ESO) e Elite (2º e 3º de ESO) na IV Olimpíada Robótica da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) que tivo lugar, este venres 4 de abril, no Pavillón de Esteiro e no Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol.

O director da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz, e o director do Campus Industrial da Universidade da Coruña (UDC), Marcos Míguez, fixeron entrega do premio Todo Terreo na Categoría Promesas ao equipo que maior puntuación obtivo no computo global das tres probas do torneo: o segue liñas, o “barrendeiro” e a “competición de sumo”. Pola súa banda, a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, foi a encargada de entregar ese mesmo galardón pero na categoría Elite.

Nesta IV Olimpíada Robótica da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) participaron preto de 200 estudantes de ESO do IES Santurnino Montojo, do IES Concepción Arenal e do Colexio Tirso de Molina de Ferrol; do CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Camen La Grande Obra de Atocha de Betanzos; do IES As Telleiras e do CPR Ayala de Narón; do IES de Mugardos; do IES Fin do Camiño de Fisterra; do IES Cabo Ortegal de Cariño e do IES Perdouro de Burela.

Categoría Promesas (1º e 2º de ESO)

Proba: Segueliñas

Premio Correcamiños de Ouro – tirSOS do Colexio Tirso de Molina de Ferrol

Premio Correcamiños de Prata – CurvaduCarmelo do IES Fin do Camiño de Fisterra

Proba: Barrendeiro

Premio Vasoira de Ouro – O Faro do IES Fin do Camiño de Fisterra

Premio Vasoira de Prata – CanetaBot3000 do IES Fin do Camiño de Fisterra

Proba: Sumo

Premio Titán de Ouro –Robotic Team do CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha de Betanzos

Premio Titán de Prata – Tecnobot do CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha de Betanzos

Categoría Elite (3º e 4º da ESO)

Proba: Segueliñas

Premio Correcamiños de Ouro – Torques-bot do IES Perdouro de Burela

Premio Correcamiños de Prata – Reliño-bot do IES Perdouro de Burela

Proba: Barrendero

Premio Vasoira de Ouro – SentoSete do IES Fin do Camiño de Fisterra

Premio Vasoira de Prata – A Charca do IES Fin do Camiño de Fisterra

Proba: Sumo

Premio Titán de Ouro – Torques-bot do IES Perdouro de Burela

Premio Titán de Prata – O Centolo do IES Fin do Camiño de Fisterra