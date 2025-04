As Pontes continuará coa mellora de servizos e pavimentos na avenida da Habana

O Concello en previsto continuar cos traballos de renovación da Avenida da Habana, no tramo correspondente ao Poboado do Barreiro.

Esta actuación inscríbese dentro do plan de melloras, de accesibilidade e infraestruturas municipais, programadas por o Concello, que se está materializando no centro urbano, coa mellora da iluminación e eficiencia enerxética, a mellora da accesibilidade peonil e seguridade de todas as persoas usuarias dos viarios, melloras dos servizos e instalacións ocultas e pavimentos.

O proxecto, con orzamento de 286.731 euros, con cargo á Deputación permitirá a reposición dos servizos de alumeado e a instalación de nova rede de recollida de pluviais, así como ao novo pavimento das beirarrúas e da calzada, conformando unha plataforma única, como continuación a outras catro fases xa executadas.

Así, proxéctase a execución dunha nova rede de recollida separativa de aguas pluviais, en ambas marxes da rúa, dotada cos correspondentes sumidoiros e arquetas de recollida de acometidas de vivendas. Así mesmo colocaranse arquetas ó pé das baixantes de pluviais e no caso da rede de saneamento colocaranse arquetas de rexistro nas acometidas dos edificios na marxe esquerda.

Entre os traballos previstos inclúese tamén a renovación do alumeado pública coa instalación de novos puntos de iluminación con tecnoloxía LED, sobre báculos dobres, de 65 w sobre brazo alto na estrada e con luminaria de paseo de 18.8 w para a beirarrúa. As obras completaranse coa execución de novas beirarrúas, con bordo prefabricado de formigón e pavimento con baldosas de formigón granallado, en cor igual á empregada nas fases anteriores, así mesmo os pasos de peóns executaranse con baldosa regulamentaria de botóns e direccional. A calzada pavimentarase con aglomerado, a nivel, para crear unha plataforma única.

A obra completarase coa sinalización horizontal necesaria de pasos de peóns, prazas de aparcamento accesibles, colocación de sinais, portacolectores e a instalación de papeleiras, bancos e xardineiras, realizadas en madeira de elondo, vernizado especial e accesorios de inox.