A Deputación da Coruña se prepara para vivila celebración da IV Gala de Cultura

O Teatro Colón acolle o próximo 10 de abril ás 19 horas, a celebración da IV Gala da Cultura da Deputación. Unha cita na que se entregarán os premios convocados pola área de cultura da Deputación no 2024: o Torrente Ballester de Narrativa; o Castelao de Banda Deseñada; o Raíña Lupa de Literatura infantil e xuvenil; o González Garcés de Poesía; o Antonio Fraguas de Artesanía; o Fran Pérez ‘Narf’ de música; o Begoña Caamaño á acción cultural pola igualdade de xénero; o Jesús Núñez de Arte Gráfica e o Luís Ksado de fotografía. A entrada é libre ata completar aforo.

A reinterpretación da tradición ou o “novo tradi” será o fío condutor dunha gala presentada pola xornalista Susana Pedreira, que contará coas actuacións de Alana e Fran Sieira e que terá tamén interpretación en lingua de signos. Ademais, o encaixe de Camariñas será protagonista, como “símbolo da nosa tradición, artesanía e identidade”, explicou a deputada, en toda a estética.

“Vai ser unha xornada moi diversa, dinámica e emotiva. Como o é a nosa cultura. Porque a cultura é transversal: é identidade, patrimonio e transformación social” sinalou a deputada. Baixo esta premisa, xorden diferentes colaboracións. En primeiro lugar, coa propia Mostra do Encaixe, que estarán palillando nas inmediacións do Teatro xusto antes da gala e, ademais, un dos seus deseñadores, Jose Matteos, será o encargado do vestiario da presentadora, Susana Pedreira. Tamén con “La Mapache” que deseñarán o vestiario de Alana, e coa cineasta Nela Fraga, que creará unha peza audiovisual a partir de imaxes do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego. Os premios son obra, unha vez máis, da escultora Soledad Penalta.

Natividade González destacou que “queremos premiar o traballo dos nosos creadores, celebrar que somos un país vivo, alegre e con moito talento, e que a nosa cultura está nun momento de gran relevancia internacional. Por iso, dende a Deputación seguiremos sempre reivindicándoa, defendéndoa e festexándoa. Con moito orgullo, e coa firme convicción e compromiso de que a cultura é un dereito”.

A directora artística, Thais Suárez, explicou o concepto da gala, “que rende homenaxe ós creadores, enriquecendo a cultura cunha mirada contemporánea. A través do seu traballo en ámbitos como a literatura, as artes plásticas, a música e as accións sociais, contribúen a revitalizar e actualizar o noso patrimonio, garantindo que a identidade cultural evolucione. A través de formas difusas e eléctricas, o encaixe de Camariñas conecta a memoria coa innovación”. No escenario, “o fío do encaixe transfórmase en escultura. Esta instalación dialoga coa peza audiovisual de Nela Fraga” explicou

Pola súa banda, a xornalista Susana Pedreira salientou a “ilusión” de presentar uns certames “moi importantes para a cultura galega, por ser motor, alento e creación” e tamén o labor da área de cultura da Deputación, que “tece redes” e “esta gala é unha boa mostra diso”. Pedreira sinalou que “os protagonistas son os premiados, pero tamén as persoas que asistan” xa que será unha “celebración colectiva e reivindicación da cultura e dos creadores do presente e do pasado. A través da música, da palabra, do espectáculo, a emoción e esa rede tecida que colle forma ademais co concepto do encaixe de Camariñas”. A xornalista convidou a “todos os veciños da provincia e do país” a asistir á gala, que “será un bo reflexo do que está fervendo na cultura de Galiza”.

A moda estará, ademais, moi presente, xa que o vestiario de Alana correrá a cargo de “La Mapache”, que traballarán “neste concepto de novo tradi” creando as pezas a medida “inspirándonos no traxe tradicional galego, sobre todo nos cortes”. E usando, para o estampado “o ‘gatipedro’ de Cunqueiro”.

Alana e Fran Sieira serán os encargados de dinamizar a gala coas súas actuacións, nunha xornada “na que haberá moitas sorpresas” tal e como adiantaron os primeiros. “Vai ser algo especial; algo que nunca fixemos”, engadiron. “Alana significa harmonía e hoxe é importante tender unha ponte entre o pasado e o presente, que é o que fai ademais a Deputación con estes premios”. Os integrantes de Alana agradeceron á Deputación a aposta “polos novos talentos” e tamén “ese lazo de unión e a comunidade que se crea entre nós”.