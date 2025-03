O Consorcio Provincial Contra Incendios da Coruña aproba o convenio colectivo e a nova RPT

O Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña, integrado pola Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, aprobou por unanimidade na sesión plenaria ordinaria celebrada na mañá deste martes 25 na sede da institución provincial o primeiro convenio colectivo para o persoal operativo dos parques provinciais de bombeiros, así como a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT), que define as funcións específicas de todos os postos e o novo organigrama.

O acordo aprobado o citado martes será aplicado desde o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia aos bombeiros que prestan os seus servizos nos dez parques provinciais da provincia: Carballo, Arteixo, Ordes, Arzúa, As Pontes, Betanzos, Boiro, Ribeira, Cee e Santa Comba.

O convenio recolle melloras salariais en todas as categorías profesionais, quedando a estrutura retributiva do persoal acollido ao mesmo á estrutura do persoal funcionario e a regulación das horas extraordinarias. Tamén se establece un incremento dos efectivos dos parques comarcais.

Así o explicou o presidente do Consorcio e da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, que explicou que as melloras salariais “supoñen un incremento de máis de 8.100 euros anuais na categoría de bombeiro e un aumento de plantilla de preto de 42 efectivos”, que se suman aos 174 existentes actualmente nos 10 parques comarcais de bombeiros.

Sistema de emerxencias público

“É un momento importante, que pon fin a un conflicto longo e que se suma a feitos que todavía son máis importantes e que convén lembrar: estes bombeiros formaban parte de empresas privadas ata hai poucos anos. Conseguimos que pasaran a ser persoal público de forma interina e agora son fixos da administración pública”, explicou Formoso, que defendeu que “os traballadores de servizos fundamentais como as emerxencias formen parte dun sistema público e non privatizado”.

O presidente da Deputación da Coruña e do Consorcio Provincial Contra Incendios aformou que “a mellora das condicións laborais dos bombeiros cun posto de traballo estable, seguro, vocacional e ben retribuído redundarán tamén nun mellor servizo para a cidadanía, froito da colaboración entre a consellería de Presidencia, a Deputación da Coruña e as distintas forzas sindicais que reprsentan aos traballadores e traballadoras”, apuntou.

Pola sua banda, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, expresou tamén a súa satisfacción por este acordo, “que pon fin a un longo conflicto cos bombeiros e que supón melloras económicas e sociais”.

Villanueva puxo tamén en valor a colaboración entre a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña, que propicia que “A Coruña sexa probablemente a provincia con maior número de servizos profesionais de emerxencias”.

Ademáis das melloras salariais e o incremento de efectivos nos parques comarcais de bombeiros, o acordo contempla tamén melloras sociais para os bombeiros, así como medidas para favorecer a conciliación familiar e a formación continua dos profesionais das emerxencias na provincia coruñesa.