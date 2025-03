Mantense en Narón o estacionamento de proximidade na parcela do campo de fútbol

O Concello de Narón chegou a un novo acordo co para continuar utilizando como estacionamento de proximidade no barrio da Solaina a parcela que inicialmente utilizaba o citado club para adestrar.

Trátase dunha superficie de 4.000 metros cadrados de titularidade municipal e que dende o ano 2023 xa se estaba utilizando con esa finalidade, debido a que non tiña uso deportivo. Dende a directiva do club local indicaron que a necesidade dunha área de estacionamento neste barrio tan poboado da cidade se mantén, polo que consideran beneficioso de cara á cidadanía manter este acordo co Consistorio.

Pola súa banda, dende o Consistorio agradeceuse a colaboración do C.D. Estrella A Solaina “por entender esa necesidade e tamén que neste momento é a mellor opción que temos de cara a ofrecer un amplo espazo de estacionamento no centro da Solaina”.