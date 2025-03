A Fábrica Dixital de Bloques, protagonista da próxima conferencia da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos que promoven Navantia e a UDC

O Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol acolle, este mércores 19 de marzo, ás 18:00 horas, o relatorio do responsable de Transformación Dixital e Industrial, Rafael Morgade, e do responsable de Produción de Navantia Ría de Ferrol, Raúl Rico, titulada “Fábrica Dixital de Bloques: Vector de Transformación do Estaleiro do Século XXI”.

O relatorio forma parte do Ciclo de Conferencias 2024/25 da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos que promove a Universidade da Coruña (UDC) xunto con Navantia, baixo a dirección da profesora da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Ana Álvarez, e do responsable de sorograma das Jackets en Navantia Seanergies, Fernando Lago.

Ao longo da súa intervención, o responsable de Transformación Dixital e Industrial, Rafael Morgade, e o responsable de Produción de Navantia Ría de Ferrol, Raúl Rico, presentarán a Fábrica Dixital de Bloques desde unha tripleperspectiva. A primeira delas, como o maior investimento realizado nun estaleiro español nos últimos 50 anos.

A segunda afondará nunha instalación que duplicará a capacidade produtiva do estaleiro e transformará os seus procesos produtivos. E, a terceira e última perspectiva, presentará a Fábrica Dixital de Bloques como un referente na implantación de solucións dixitais a nivel de operación na propia compañía.

A conferencia poderá seguirse en directo a través da páxina web www.catedracosmealvarez.com.