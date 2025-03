El gobierno local contesta a una nota del grupo socialista sobre la carretera de Catabois

“Lamentamos que el Partido Socialista continúe con sus campañas de bulos y fake news” se señala en un comunicado del gobierno local ante una nota que el grupo municipal socialista envió a los medios de comunicación sobre “la caducidad del contrato para el aglomerado de Catabois”.

El comunicado del PSdG-PSOE

A primeras horas de la mañana de este jueves el grupo municipal socialista envió a los medios de comunicación una nota referente a la carretera de Catabois y la reclamación pública que el edil Julián Reina había formulado en la comisión de urbanismo de este miércoles, una obra que cuenta con un presupuesto de 293.054, 54 euros y consiste en el aglomerado de una de las arterias principales de la ciudad “que a su vez es una de las que sufren más deterioro”. Unen en el comunicado que “la caducidad del contrato está ligada al abandono de la ciudad debido a las ausencias del alcalde”.

Los socialistas indican que cuando José Manuel Rey Varela llegó a la alcaldía “el proyecto ya estaba rematado e incluido en un plan de obras y servicios de la diputación”.

Apuntan los socialistas que “A pesar de este acuerdo el alcalde decidió modificar el proyecto provocando un mayor retraso para finalmente licitar la obra en septiembre de 2024””

“Después de los trámites de contratación se formalizó el contrato el 19 de noviembre teniendo el concello un plazo máximo de un mes desde la firma del contrato para firmar el acta de comprobación de replanteo. El plazo de ejecución comenzó a contar desde el 19 de diciembre y con dos meses para su realización”.

El grupo socialista muestra su preocupación “por la posibilidad de que la obra no se pueda ejecutar oir estar finalizado el plazo del contrato»·

Julián Reina acusa al alcalde

El concejal socialista Julián Reina considera que esta circunstancia viene motivada porque “temos un alcalde que adica o tempo que debería adicar a dirixir a cidade a asistir ao Senado e a preparar as roldas de prensa dos luns, nas que expande as súas cortinas de fume para que non se note moito que non está en Ferrol”.

Finalizan solicitado que se aclare la situación contractual de la obra de aglomerado y sobre todo que se acometa a la mayor brevedad posible.

Respuesta del grupo de gobierno

Por su parte, a las pocas horas del comunicado del grupo municipal socialista el grupo de gobierno del concello de Ferrol dio una contestación rápida.

“Lamentamos que el Partido Socialista continúe con sus campañas de bulos y fake news.

Tal y como se recoge en los procesos administrativos , los contratos no se extinguen por caducidad sino por cumplimiento o por resolución, y no se da el caso.

Este gobierno sigue trabajando por mejorar Ferrol,para que la ciudad siga creciendo y en movimiento, otros grupos parece que lo que desean es que a la ciudad le vaya mal y no se puedan llevar a cabo las inversiones comprometidas y que cuentan con proyectos y financiamiento, algo que no pasaba desde hace muchos años en Ferrol”