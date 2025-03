Apertura das inscricións para a sexta ruta SendAres

A concellaría de Deportes de Ares vén de anunciar a posta en marcha do proceso administrativo da próxima ruta do SendAres, o programa de sendeirismo do Concello para redescubrir o patrimonio natural galego.

Este martes 4 de marzo a través da páxina web www.concellodeares.gal abriuse a inscrición telemática para o seu sexto percorrido ás persoas empadroadas en Ares. Estará operativa ata o día seguinte, 5 de marzo, na mesma franxa horaria, momento onde se abrirá a reserva de prazas aos non-empadroados na localidade.

Os sendeiristas entrarán nun territorio a cabalo entre a lenda e a realidade, o mundo dos mortos e dos vivos, como é Cabo Ortegal, dende onde cruzarán os montes do Limo para seguir a ruta dos defuntos que remata ante o Santuario de San Andrés de Teixido. A beleza dos cantís, a maxia dese espazo liminar entre dúas dimensións… de todo iso poderán desfrutar neste sexto itinerario.

O percorrido desenvolverase ao longo da xornada do domingo, 23 de marzo, cunha distancia aproximada de 17 quilómetros e unha dificultade ALTA. O prezo é de 20 euros e inclúe servizo de guía, transporte e seguros. Saírase ás 8:00 horas en autobús e chegarase á vila de Ares preto das 15:00 horas, tomando como referencia a Praza da Igrexa a modo de punto de encontro.

A Concellaría de Deportes asignou 25 prazas para a actividade que se cubrirán por orde de inscrición, primeiro empadroados nunha marxe de 24 horas e posteriormente non-empadradoados, ata o 10 de marzo ás 23:59 h. ou, de darse o caso, ata o seu esgotamento.