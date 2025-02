Mariscadores de las cofradías de Ferrol, Barallobre y Mugardos no descartan movilizaciones ante la baja producción

Los mariscadores de las cofradías de Ferrol, Santiago Apóstol de Barallobre (Fene) y Mugardos (A Coruña) no descartan iniciar movilizaciones para demandar soluciones ante la baja producción de las aguas de la ría de Ferrol, sobre todo de almeja.

Así lo han trasladado este viernes en un comunicado conjunto firmado por los patrones mayores de los pósitos, Gustavo Chacartegui, Jorge López y Borja Carbón.

Esta decisión ha sido tomada tras haber traslado a sus asociados lo ocurrido a lo largo de esta semana, tanto con responsables de la Consellería do Mar como del Instituto Social de la Marina (ISM), para estudiar la posibilidad de un paro biológico o un cese de actividad para la paralización de los bancos marisqueros de la ría.

En concreto, señalan que en la actualidad están trabajando a flote unas 30 embarcaciones pertenecientes a las cofradías de Ferrol y Barallobre, mientras que a pie son entre los tres pósitos unas 50 personas. Todos estos profesionales, han explicado, «están intentando sobrevivir o malviviendo al no tener stock de molusco que poder extraer».

Además, aseguran que, en el caso del banco de As Pías, el principal de esta ría en cuanto a la almeja, llevan seis años en los que no están teniendo extracciones», señalando que han pasado de trabajar diez o once meses, con un tope de 10 kilogramos por día, a no trabajar ningún mes completo y no ser capaces de recolectar un kilogramo de almeja babosa».

En el caso del libre marisqueo a flote, han detallado, de tener topes de 20 kilogramos de almeja rubia o carneiro, a reducirlo a 10, «y aún así estar cogiendo una media de 3 o 4 kilogramos».

MORTANDAD

Asimismo, sostienen desde las tres cofradías que en el marisqueo a pie ocurre «lo mismo, y cada vez a peor», recordando que pasaron de ser «65 o más socios en la Cofradía de Barallobre, a quedar hoy trabajando solo 14″.

En esta línea, manifiestan desde los tres pósitos que trabajan en la ría de Ferrol que «es cierto que los muestreos que hace tanto la empresa Seaga como las asistencias técnicas de las cofradías, dan siempre que hay un importante reclutamiento de almeja babosa y en muestreos posteriores vemos que no queda nada«, y que «ni siquiera» encuentran «las conchas, lo que aboca a abandono de los profesionales, que empezó siendo poco a poco y que ahora es mayoritario».

También lamentan que tanto las cofradías como la administración «no son capaces de encontrar la problemática que lleva al sector del marisqueo a su desaparición» y que, por ello, «si ahora no se para, los pocos reproductores» que tienen «no podrán hacer su función biológica y ello implicaría la total desaparición de los moluscos de la ría».

Por otro lado, en el comunicado inciden en que «la mayoría de los profesionales pasan de los 50 años y algunos llevan más de 30 años de profesional en el marisqueo«, sin tener otra alternativa real para ejercer otro oficio, «llevándolos a un desamparo total». Por ello, inciden en que los mariscadores no pueden «seguir soportando solos el peso de esta crisis«. Así, consideran que «es responsabilidad de las administraciones proteger los recursos naturales, apoyar a los trabajadores del mar y garantizar la viabilidad que sustenta a muchas familias».

Para concluir, solicitan una alternativa para el sector marisquero por parte de la administración «antes de la desaparición total de las cofradías de la ría de Ferrol».