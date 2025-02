Actividades educativas, contacontos, a andaina pola igualdade e a Xuntanza de mulleres, pezas centrais da programación de Neda polo 8M

O Concello de Neda deseña todo un mes de actividades para conmemorar o 8M, subliñando a necesidade de avanzar cara a unha igualdade real. Apóstase por unha programación variada e con propostas para distintos públicos, que arrincará nas escolas a vindeira semana e terá como colofón a segunda edición da Xuntanza de mulleres de Neda.

O alumnado dos centros educativos público será un dos grandes protagonistas da oferta municipal. Así, o xoves 6 de marzo chega unha nova entrega do ciclo de charlas “Rompendo moldes”. Catro veciñas de Neda compartirán co alumnado dos últimos cursos do CEIP Maciñeira e do CEIP San Isidro as súas experiencias en profesións claramente masculinizadas. Unha iniciativa busca rachar cos estereotipos de xénero no eido laboral.

Estudantes dos dous colexios citados e máis do IES Fernando Esquío participarán días máis tarde en obradoiros para acabar cos micromachismos, pequenos xestos e expresións sexistas que contribúen a perpetuar os roles de xénero As actividades orientadas aos nenos e ás nenas completaranse, co espectáculo “Peques e Heroas”, de Manuela Varela. Unha proposta que chegará á biblioteca municipal o 15 de marzo no marco do ciclo “Lesme un conto?”, e que está centrada nos pequenos e grandes actos heroicos que moitas mulleres deben acometer para desempeñar a súa carreira profesional.

O público adulto terá o domingo 16 unha cita imprescindible, que conxugará deporte e igualdade. Trátase da Andaina saudable “Avanzando en igualdade”, para a que, proximamente, se abrirá o prazo de inscrición.

No plano cultural, o Mes da muller tamén na biblioteca municipal, que contará cun centro de interese sobre temática, a presentación da novela El secreto de Andrea, da escritora ortigueiresa Isabel Ramos Breijo. Será o día 28. E no campo do lecer, a II Xuntanza de mulleres de Neda aspira a volver reunir o 30 de marzo veciñas da localidade no centro cívico ao redor dun xantar, no que se porá en valor o traballo dunha entidade a prol da muller. Unha vez pasado o entroido activaranse as inscricións.

O Concello de Neda impulsa esta programación especial, na que tampouco faltará a iluminación conmemorativa da fachada da Casa Consistorial, co apoio do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.