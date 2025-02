Ares ultima os preparativos para vivilo Entroido

A Concellaría de Cultura de Ares vén de anunciar a programación que desenvolverá a administración local para celebrar este Entroido 2025, cun abano de actividades para que pequenos e adultos poidan desfrutar da mellor maneira da festa galega. O 5 de marzo, a partir das 17:00 horas, a praza da Constitución encherase de xogos e movemento.

Así, haberá inchables e unha área de xogos, pero tamén minikarts e un cantaxoga con superheroes. A música ambiente acompañará os obradoiros de maquillaxe e chapas, e mesmo o sorteo de agasallos entre as persoas que asistan disfrazadas.

Quen desexe inmortalizar o momento poderá facelo no photocall da S.C. O Tilo, e os que prefiran probar algo doce poderán mercar as súas orellas e chocolate quentiño. A programación concluirá preto das 19:30 horas coa tradicional queima do Entroido na praia. Dende a organización tamén resaltan que, en caso de choiva, todas estas actividades trasladaranse á Pista exterior cuberta do CPI As Mirandas.

A área de Cultura estende o seu especial agradecemento ás tres entidades involucradas no Entroido 2025 xunto co Concello: a Sociedade Cultural O Tilo, o Grupo de Gaitas Aresán que tocará na xornada e o voluntariado de Protección Civil de Ares.